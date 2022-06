Différences entre « La maison de papier : Corée » et sa version originale

Cela fait un peu plus de six mois queLe vol d’argent» a pris fin et Netflixconscient du grand succès remporté dans le monde entier, s’est lancé dans une aventure avec l’héritage de cette série, puisque le remake coréen est désormais disponible sur sa plateforme, ce qui a suscité de grandes attentes.

Vendredi dernier, le 24 juin, les chapitres de la première saison de la série coréenne sont disponibles et ceux qui ont fait leur marathon respectif ont remarqué certaines différences par rapport à la version originale, c’est pourquoi dans cet article nous en mentionnerons quelques-unes.

Bien sûr, il est crucial de souligner que, étant un remake, « La maison de papier : Corée » est entièrement alimenté par la série espagnole d’Álex Pina, donc les points les plus importants de l’histoire restent comme base.

La nouvelle version de « The paper house » a été réalisée en Corée du Sud et l’équipe de production a apporté quelques modifications telles que les masques qu’ils utilisent (Photo : Netflix)

DIFFÉRENCES ENTRE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ET SA VERSION ORIGINALE

En plus de ses acteurs, lieux et équipe de production derrière lui, « The paper house: Korea » a quelques différences dans son histoire et dans certains détails que l’on peut voir en détail entre les chapitres.

La différence significative la plus pertinente peut être tout ce qui concerne la culture du pays asiatique, en particulier dans les coutumes. Par exemple, les voleurs sont traités différemment des Espagnols. C’est grâce au ‘Professeur’ que les personnes impliquées dans l’agression s’entretiennent avec confiance et sans grande formalité.

L’histoire, à cette occasion, comme il est évident, n’est plus l’Espagne, mais la Corée, mais pas telle que nous la connaissons géographiquement, car c’est une nation réunifiée, dans laquelle l’économie n’a profité qu’à ceux qui ont plus d’argent, c’est pourquoi laquelle les voleurs sont motivés pour mener à bien leur plan.

De même, il y a quelques changements dans l’intrigue qui n’affectent pas le noyau. L’une de ces variantes est qu’il n’y a plus d’otage lié au gouvernement anglais, mais à quoi États Unis.

Visuellement, « La maison de papier » se caractérise par l’apparition des personnages principaux, qui portent une combinaison rouge et un Masque Salvador Dalí. Dans cette version, le masque se transforme en un masque inspiré de la tradition coréenne d’une danse connue sous le nom de Hahoe.

Le masque dans « The paper house : Korea » est différent de la version espagnole (Photo : Netflix)

ACTEURS DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE »