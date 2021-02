Dieux grecs et anciens mortels «  ressuscités  » dans des figurines en terre cuite découvertes en Turquie

Les archéologues ont découvert des dizaines de figurines en terre cuite vieilles de plus de 2000 ans, y compris celles qui représentent des dieux, des déesses, des hommes, des femmes, de la cavalerie et des animaux.

Certaines figurines avaient encore de la peinture et d’autres des inscriptions – et toutes ont ouvert une fenêtre sur la vie dans l’ancienne ville de Myra, dans ce qui est aujourd’hui Demre en Turquie.

Cette collection de figurines, « nous donne de riches indices sur ce qui existait dans la mystérieuse Myra sous une épaisse couche de limon aux premier et deuxième siècles avant JC », a déclaré Nevzat Çevik, professeur d’archéologie à l’Université d’Akdeniz en Turquie qui a dirigé les fouilles. Myra, est « l’une des colonies anciennes les plus importantes de Lycie », une importante région maritime le long de la mer Méditerranée.

En relation: Photos: des outils éclairent l’ancien temple de Göbekli Tepe

Le port de Myra était autrefois l’un des plus grands ports de l’ancienne Méditerranée; elle est célèbre pour ses tombes taillées dans la roche qui dépassent des collines, l’église de Saint-Nicolas, qui fut l’évêque de Myra au quatrième siècle et son théâtre de l’époque romaine de 11 000 places.

Çevik et son équipe ont fouillé des parties de ce théâtre entre juin et octobre 2020 lorsqu’ils ont mis au jour un deuxième théâtre plus petit sous les vestiges romains. L’ancienne structure remonte à la période hellénistique, de 323 av. Alexandre le Grand est mort au début de l’Empire romain en 30 av.

Ils s’attendaient à trouver le théâtre hellénistique, mais les figurines en terre cuite éparpillées étaient « une grande surprise inattendue », a déclaré Çevik à 45Secondes.fr. « C’est comme si les gens de l’ancienne Myra étaient ressuscités et avaient traversé le tunnel du temps tous ensemble et étaient venus à nos jours », se souvient Çevik racontant à son équipe quand ils ont trouvé les figurines.

Image 1 des 13 A lire : La pluie de météores Ursid de 2020 atteint son apogée maintenant! Voici à quoi s'attendre. Les figurines ont été découvertes dans un théâtre hellénistique enterré sous le célèbre théâtre antique Myra dans le sud-ouest de la Turquie. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 2 sur 13 Les figurines en terre cuite comprenaient des mortels tels que cette femme et cet homme. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 3 sur 13 Certaines des figurines en terre cuite étaient encore peintes. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 4 sur 13 Les figurines en terre cuite comprenaient des animaux, des dieux, des déesses et des mortels. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 5 sur 13 Les figurines comprenaient une mère et son enfant. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 6 sur 13 Les figurines comprenaient également des figures divines telles que Heracles montré ici. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 7 sur 13 Certaines figurines ont été découvertes sans tête et d’autres sans corps, ce qui suggère qu’il y a encore d’autres figurines à découvrir dans la région. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 8 sur 13 Les figurines comprenaient également un bélier. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 9 sur 13 Certaines figurines étaient très bien conservées. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 10 sur 13 Les figurines comprenaient une personne à cheval. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive) Image 11 sur 13 A lire : Des champs magnétiques de la taille d'un trou noir pourraient être créés sur Terre, selon une étude Des archéologues fouillent des parties du théâtre Myra à Demre, en Turquie. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 12 sur 13 Les chercheurs ont été surpris de découvrir les figurines en terre cuite. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik) Image 13 sur 13 Ils ont également découvert une variété d’objets en céramique, en bronze, en plomb et en argent autour des terres cuites. (Crédit d’image: Myra Andriake Excavations Archive / Nevzat Çevik)

Les figurines, âgées de 2 100 à 2 200 ans, comprenaient des hommes et des femmes mortels ainsi que des figures divines telles qu’Artémis, Héraclès, Aphrodite, Leto et Apollo; ils comprenaient également des figurines représentant une femme et un enfant, un garçon avec un fruit, un cavalier et une femme portant de l’hydrie (un ancien bateau à eau grec). En raison de la «coexistence collective» des figurines et du fait que la collection comprenait des figurines divines, des assiettes votives et des contenants d’encens, les chercheurs pensent que les figurines ont pu être importées d’une zone de culte et jetées ici.

La collection donne « des indices importants sur la période hellénistique de Myra et de Lycie », a-t-il déclaré.

Certaines des statues avaient partiellement conservé de la peinture dessus. Le rouge, le bleu et le rose ont été utilisés « intensément dans différentes nuances » dans les vêtements des figurines, a-t-il déclaré. Les inscriptions au dos de certaines figurines peuvent être le nom d’un maître ou d’un atelier. Le fait que l’équipe ait découvert plus de 50 têtes en terre cuite qui manquent de leur corps suggère qu’il y a plus de figurines dans la zone à trouver.

L’équipe a également découvert une variété d’objets en céramique, en bronze, en plomb et en argent autour des terres cuites. Ils prévoient de continuer à fouiller la zone cette année. En attendant, l’équipe de fouille travaille à la préservation, la réparation et l’assemblage des centaines de petites pièces qui composent la collection de terre cuite. Ils prévoient de publier leurs découvertes et d’exposer les terres cuites au musée des civilisations lyciennes Andriake à Antalya, en Turquie.

Les fouilles ont été menées au nom de l’Université d’Akdeniz et du ministère turc de la Culture et du Tourisme.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.