"Dieu de la guerre"- Temps de jeu : jouer à travers – combien de temps cela prend-il ?

« God of War » captive les joueurs PlayStation du monde entier. Les aventures de Kratos sur PS4 sont nettement plus longues que dans les parties précédentes. Vous voulez savoir combien de temps il vous faudra pour jouer à « God of War » ? Nous vous dirons combien d’heures de plaisir il y a dans l’action-aventure.

La question de combien d’heures le temps de jeu de « God of War » est n’est pas facile à répondre. Vous remarquerez rapidement qu’en plus de l’histoire principale, d’autres aspects du jeu ont également une influence sur la durée de l’expérience de jeu. Fondamentalement, la question se pose de savoir à quel point vous vous concentrez sur l’histoire de « God of War » et si vous ignorez les tâches secondaires.

Juste la campagne : c’est la durée de l’histoire de « God of War »

Celui qui parvient à se concentrer exclusivement sur l’intrigue principale du jeu environ 25 heures besoin d’un seul passage. Cette longueur suppose cependant que vous ne passiez pas de temps avec des quêtes secondaires ou à explorer les nombreux domaines et mondes de « God of War » – ce qui peut être assez difficile.

Explorez la région : jouez à travers le jeu avec quelques quêtes secondaires

Il est particulièrement utile de s’approvisionner en équipement de haute qualité pour tuer des adversaires plus lourds. Dans « God of War », vous les obtenez principalement via des quêtes secondaires ou des défis supplémentaires. Les visites d’exploration à travers les nombreuses zones différentes du monde nordique des légendes permettent également de découvrir des ressources avec lesquelles vous pouvez produire des objets utiles pour les frères nains. Donc, si vous êtes de temps en temps distrait du chemin principal de la campagne, vous un peu plus de 30 heures être occupé avec « God of War » avant le générique.

Platine : c’est le temps qu’il vous faut pour jouer à « God of War » pour obtenir 100%

Quiconque veut vraiment trouver et terminer chacun des nombreux objets de collection et chaque quête secondaire individuelle dans « God of War » – que ce soit pour obtenir le trophée de platine convoité ou simplement pour pouvoir dormir plus paisiblement à l’avenir – planifiera au moins 40 heures de temps de jeu doivent. Pour ce faire, cependant, vous n’avez pas besoin de vous concentrer autant sur l’expérience du monde du jeu, mais plutôt de vous concentrer pleinement sur le « grind ».

Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons fortement de prendre beaucoup de temps ou de planifier plusieurs itérations de « God of War » dès le début. Dans tous les cas, étant donné la profondeur écrasante du jeu, cela vaut la peine de passer un peu plus de temps avec le monsieur que nécessaire.

Plus de frustration que de plaisir ? Plus de temps de jeu grâce à des niveaux de difficulté plus élevés

Il ne faut pas oublier les différents niveaux de difficulté de « God of War ». Si le temps de jeu normal du jeu exclusif PS4 n’est pas assez long, vous pouvez vous défouler dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Surtout, le mode « Give Me God of War » peut apporter quelques heures supplémentaires, mais il peut aussi vite dégénérer en frustration. Ici, les adversaires ne deviennent pas seulement plus forts, leur comportement et le placement respectif diffèrent également des autres niveaux de difficulté.