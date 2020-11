Dieu de la guerre: Ragnarök

Ceci est la première pièce avec Kratos pour PlayStation 5

God of War: Ragnarök est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Santa Monica Studio et édité et publié par Sony Interactive Entertainment pour PlayStation 5. Le jeu est une fois de plus basé sur la mythologie nordique, qui se déroule dans l’ancienne Norvège. Nous contrôlons Kratos et nous aurons l’aide de son fils Atreus tout au long de l’histoire.

Plateformes: PlayStation 5

Date de sortie: (non annoncée)

Genre: Action / Aventure

Développeur: Santa Monica Studio

Éditeur: Sony Interactive Entertainment

Format: physique / numérique

Résolution: 1080p, 1440p, 2160p

Langue: espagnol, anglais

Multijoueur: (non confirmé)

Score de la communauté:

0 (0 avis)

