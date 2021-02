Dieu celtique ou joueur de hockey des années 1980? Ancienne statue de divinité porte un mulet et une moustache

Une minuscule statue d’une divinité celtique datant de l’âge du fer porte une coupe de cheveux qui était répandue – et largement moquée – il y a des décennies, mais qui profite maintenant d’un retour inattendu: le mulet.

Portés avec les cheveux courts à l’avant et longs à l’arrière de la tête, les mulets ont gagné en popularité dans les années 1980. Les archéologues ont récemment découvert la même coiffure sur une figurine en cuivre mesurant environ 5 centimètres de haut, trouvée dans un site de l’âge du fer dans le Cambridgeshire, en Angleterre, et datant du premier siècle après JC.

Comme d’innombrables footballeurs, stars du hockey, musiciens de rock et amateurs de mallettes venus des milliers d’années plus tard, les cheveux de la statue sont coupés près de sa tête autour de la couronne et coulent le long du dos, des représentants du National Trust au Royaume-Uni. dit dans un communiqué . Comme de nombreux hommes porteurs de mulet des années 1980, la statue arbore une minuscule moustache.

En 2018, les archéologues ont commencé à fouiller un site du domaine de Wimpole dans le Cambridgeshire, découvrant une colonie rurale s’étendant sur plusieurs siècles – de la fin de l’âge du fer, débutant vers le premier siècle avant JC, à la période romaine. En plus de la statue, ils ont trouvé environ 300 objets métalliques, y compris des accessoires d’un uniforme militaire romain; outils cosmétiques; pièces de monnaie et clous; et accessoires pour harnais pour chevaux.

Bien que les chercheurs aient initialement pensé que la petite statue représentait Cernunnos, le dieu celtique de la fertilité, ils ont ensuite déterminé qu’il s’agissait d’une autre divinité inconnue. La figure a probablement servi de poignée pour une spatule qui mélangeait de la cire ou des médicaments, selon le National Trust. Ses mains enserrent un torc – un ornement circulaire porté autour du cou – qui aurait pu contenir une incrustation décorative, a déclaré Shannon Hogan, archéologue du National Trust pour l’est de l’Angleterre, dans le communiqué.

« Cette figurine est une découverte exceptionnelle et grâce à une conservation et un nettoyage minutieux, nous pouvons maintenant voir des détails remarquables », a déclaré Hogan.

Cependant, on ne sait pas si l’impressionnant mulet de la divinité était censé représenter la popularité globale de la coupe de cheveux dans la région à cette époque, ou si c’était ainsi que les cheveux du dieu étaient généralement coiffés dans les statues et autres œuvres d’art, a ajouté Hogan.

« Nous avons une connaissance extrêmement limitée de ce à quoi ressemblaient les gens ordinaires d’Angleterre à cette époque, donc cette figure magnifiquement détaillée pourrait bien nous donner un aperçu alléchant de leur apparence, ou comment ils ont imaginé leurs dieux », a déclaré Hogan.

