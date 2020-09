Dieter Hallervorden a encore de grands projets pour son 85e

09.02.2020 19h59

Corona le ralentit. Mais maintenant, l’acteur et opérateur de théâtre Dieter Hallervorden veut décoller.

L’artiste de cabaret Dieter Hallervorden (84 ans) a de grands projets pour son théâtre malgré la pandémie corona. Il ne voulait pas parler longtemps de la difficulté des temps, a-t-il déclaré lundi au théâtre Schlosspark de Berlin.

Prise en charge de votre propre budget

Beaucoup lui ont dit que le moyen le moins cher de s’en sortir était de garder le théâtre fermé. “Mais ce n’est pas exactement ma philosophie.” “Je crois que le maintien de la culture est d’une grande importance pour un peuple”, a déclaré Hallervorden. Son théâtre est de retour après une longue pause, mais beaucoup moins de places sont occupées pour garder une distance. Si nécessaire, Hallervorden souhaite la soutenir sur ses propres fonds. “Nous ne laisserons pas ce théâtre sombrer.”

Aussi intéressant:

Hallervorden fête ses 85 ans

Hallervorden veut également être sur scène le jour de son anniversaire. Le samedi 5 septembre, il aura 85 ans. Puis il joue dans la nouvelle pièce “Le parcours de la vie de Dieu”. L’artiste de cabaret est connu, par exemple, pour «Nonstop Nonsense» des années 1970, mais aussi pour des films dramatiques tels que «Honey in the Head» et «His Last Race».

L’équipe de théâtre est testée régulièrement

L’équipe de théâtre devrait maintenant être testée régulièrement pour le virus corona. Cela signifie qu’aucune règle de distance ne doit être observée sur scène, a déclaré Hallervorden. Cela s’est avéré très utile dans son travail cinématographique. Au fait, pour son anniversaire, il a un souhait: il ne veut pas donner d’interviews pendant longtemps.

© dpa-infocom, dpa: 200831-99-375720 / 3