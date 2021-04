Diem, la monnaie virtuelle de Facebook, pourrait démarrer cette année

Le projet de Facebook lancer le sien crypto-monnaie est revenu pour donner des signes de vie: après l’échec partiel de l’initiative Libra et sa transformation en Diem, il semble désormais que le groupe de Mark Zuckerberg soit prêt à lancement effectif de sa monnaie virtuelle, mais dans un format plus petit. Cela a été rapporté par des sources anonymes au radiodiffuseur américain CNBC, qui a rapporté comment les débuts devraient déjà avoir lieu. dans l’année en cours.

Une histoire troublée

Facebook réfléchit depuis des années au lancement d’une monnaie virtuelle dans le monde entier, mais ses premiers efforts sont tombés dans l’oreille d’un sourd. Initialement baptisé Balance, La crypto-monnaie de Mark Zuckerberg semblait avoir le soutien de nombreuses entreprises les plus influentes dans le monde des paiements en ligne et au-delà. Les préoccupations concernant la vie privée des utilisateurs et l’idée d’une monnaie virtuelle avec peu de traçabilité et proposée de manière aussi massive ont cependant a attiré l’attention des organismes de réglementation à travers le monde et a par conséquent découragé certains partenaires stratégiques de Facebook qui se sont progressivement retirés de l’initiative.

La deuxième phase

Suite aux défections, le projet a été partiellement redéfini. Pendant ce temps, au lieu d’être lié à un panier de devises internationales, il a été décidé que la devise serait couplée à pièces actuelles disponibles dans divers pays affecté par le lancement; le nom également, en décembre 2020, a été changé de Balance à Diem.

Le programme en cours d’exécution

Les rumeurs qui ont fui ces heures parlent d’un phase de rodage de la nouvelle crypto-monnaie: selon des sources CNBC, la valeur de Diem sera initialement liée au dollar américain; pour pouvoir l’utiliser sera un nombre contenu des personnes, et son utilisation sera limitée à transactions entre particuliers, même s’il n’est pas exclu qu’avec la monnaie virtuelle, les premiers utilisateurs puissent déjà commencer à acheter des biens et des services.

La date précise des débuts de Diem n’a pas été divulguée, mais les rumeurs semblent émerger de la volonté de l’association de maintenir un profile bas – différemment de ce qui s’est passé avec la Balance au moment de l’annonce.

