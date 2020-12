Diego Sanchez avant sa démission: « Je sors. »

Il semble que l’un des conifères de l’UFC est sur le point de commencer son chant du cygne. Diego Sanchez, vainqueur de la première saison de « The Ultimate Fighter », ancien prétendant au titre des poids légers et éternel favori des fans, a publié cette semaine une déclaration réfléchie sur son compte Instagram, dans laquelle il annonçait la fin de sa carrière.

« J’ai toujours su que ce que je voulais faire était de me battre », a déclaré Sanchez. «La fin de ma vie active dans les arts martiaux se rapproche. S’il y a un adversaire décent pour mon dernier combat, j’abandonnerai ce sport. «

Toujours sous contrat avec le leader de l’industrie depuis les débuts de l’UFC, l’une des grandes légendes du MMA international enfoncerait désormais un clou dans le mur pour y accrocher ses gants. Sanchez n’avait que trois ans de professionnalisme lorsqu’il a remporté le même titre en 2005 en tant que participant à la première saison de l’émission de casting UFC « The Ultimate Fighter » et a obtenu un contrat pour la première division américaine en guise de remerciement.

Cela a été suivi de cinq autres victoires à l’UFC, notamment contre Nick Diaz et Karo Parisyan, avant que Josh Koscheck Sanchez n’inflige la première perte de sa carrière aux points. Dans les 15 années qui ont suivi, les victoires et les défaites ont alterné encore et encore, mais les combats récemment perdus sont devenus de plus en plus répandus.

Après deux défaites à élimination directe contre Al Iaquinta et Matt Brown en 2017, Diego Sanchez est revenu avec deux victoires sur Craig White et Mickey Gall, mais cette année, des combats contre Michael Chiesa, Michel Pereira et Jake Matthews ont suivi, qui le sont maintenant aussi. pensé à la démission précoce.

Dana White, responsable de l’UFC, a également vu les signes d’adieu en septembre: «J’aime beaucoup Diego Sanchez, mais je dois parler à mon peuple. Diego se bat à chaque pouce et il faisait partie de la première saison de «Ultimate Fighter» … tout le monde sait ce que je ressens pour ces gars. C’est un gars formidable, il a remporté trois de ses cinq derniers combats. Mais c’est difficile à voir et c’est en fait quelque chose que je n’aime pas faire mon travail. «

Un prochain combat n’a pas encore été déterminé pour Diego Sanchez. Cependant, si un adversaire attrayant peut être trouvé, ce devrait être le dernier.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂