Diego Luna révèle que son personnage sera très différent de ce qui a été vu dans Rogue One

L’acteur diego lunequi jouera dans la prochaine série »Star Wars : Andor », a révélé que Cassian Andor sera presque méconnaissable dans la préquelle de Disney+. Dans une interview, il a expliqué que la série, qui se déroule cinq ans avant les événements de »voyou » à partir de 2016, présentera un Cassian Andor qui ne sera pas familier aux téléspectateurs qui l’ont vu pour la première fois dans le film Star Wars.

« Nous le trouvons dans un endroit où il n’est pas conscient de sa capacité à se transformer ou à faire partie du changement ou à exécuter un tel sacrifice, mais c’est l’homme qui est sorti du combat depuis l’âge de six ans « , a déclaré Luna. « C’est une personne très intéressante, sombre et blessée. Vous n’allez pas croire qu’elle est capable de faire ce qu’elle fait dans ‘Rogue One’. »

Diego Luna est apparu pour la première fois dans le rôle d’Andor dans le film d’anthologie »Rogue One: A Star Wars Story ». Le personnage a été si bien accueilli par les fans que Lucasfilm a décidé de commencer le développement d’une série préquelle pour le personnage, qui a été annoncée pour la première fois en novembre 2018. La première saison comprendra 12 épisodes et suivra Andor pendant ses années de formation en tant qu’espion rebelle. .

Vous pourriez également être intéressé par : ‘Daredevil : Born Again’, série Disney+ : de quoi s’agit-il et date de sortie







La série verra le retour de certains personnages familiers de la franchise »Star Wars », tels que Saw Gerrera et Mon Mothma, interprétés par Forêt Whitaker Oui Geneviève O’Reilly, l’actrice confirmant que « Andor » présentera une nouvelle facette au co-fondateur et leader de l’Alliance rebelle, qui est apparu pour la première fois dans le film « Le retour du Jedi » de 1983, alors joué par Caroline Blakinston. O’Reilly a repris le rôle dans « Revenge of the Sith » en 2005 et a repris le personnage dans « Rogue One ».

Même sans la sortie de sa première saison, Lucasfilm a confirmé que »Star Wars : Andor » travaille déjà sur une deuxième saison, qui comptera 12 épisodes et couvrira les quatre années qui mèneront à l’histoire vue dans »Rogue One ». Le créateur de la série, Tony Gilroy, a précédemment expliqué comment la saison 2 couvrira une période aussi longue en seulement une douzaine d’épisodes :

« Les réalisateurs travaillent en blocs de trois épisodes, nous avons donc fait quatre blocs dans la saison 1 de trois épisodes chacun. Nous avons regardé et dit: » Wow, ce serait vraiment intéressant si nous revenions en arrière, et nous avons utilisé chaque bloc pour représenter une année. D’un point de vue narratif, c’est vraiment excitant de pouvoir travailler sur quelque chose où vous faites un vendredi, un samedi et un dimanche, puis sautez une année entière. »

Vous pourriez également être intéressé par : Spider-Man : Freshman Year, série animée Disney+ : intrigue et date de sortie

En plus de Luna, Whitaker et O’Reilly, »Andor » stars Adriana Arjona, Stellan Skarsgard, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Robert Emmes Oui David Hayman. La série » Star Wars » fera ses débuts sur Disney + avec une première en deux épisodes le 31 août.