Diego Luna attribue le succès d’Andor à l’écrivain Tony Gilroy

Le Guerres des étoiles La franchise se poursuit bien après la sortie de l’épisode IX, avec une multitude de spin-offs, de préquelles et d’histoires parallèles, tant au cinéma qu’à la télévision. L’un des spin-offs les mieux notés par les critiques et le public est Andoret l’acteur qui joue le personnage principal, Diego Lunaattribue le succès de la série au showrunner Tony Gilroy. Luna, bien qu’elle soit l’acteur principal qui a déjà été nominé pour un Critic’s Choice Award, a humblement félicité Gilroy dans une interview avec Collider :





« C’est Tony Gilroy. Il est tellement ambitieux, et il prend tellement de temps et il livre. Chaque personnage a un sens, a une raison, a un parcours, et il fait attention à tous les détails. Il n’y a pas de personnages juste parce que nous devons déclencher quelque chose. Il y a une raison importante. On parle du parcours de quelqu’un qui décide de tout donner pour la cause, tu sais ? Que doit-il se passer dans la vie de quelqu’un et à quels événements doit-il assister, quelles personnes doit-il rencontrer ? [Tony] a répondu à toutes ces questions. Je me sens vraiment fier de faire partie d’un spectacle aussi riche. Nous avons 12 épisodes de 40 minutes et je ne pense pas que nous ayons perdu de temps.

Tony Gilroy a déjà écrit le Borne saga, ainsi que Armageddon et État des lieux. Il a également été le producteur de Somnambule. Il a notamment écrit Voyou Un et a réalisé les reprises du film, il n’est donc pas étranger à la Guerres des étoiles univers.

Diego Luna dit que Tony Gilroy lui a donné une histoire qu’il n’avait pas dans Rogue One

Lucasfilm Ltd.

Diego Luna revient sur Rogue One, qui a dû introduire plusieurs nouveaux personnages dans un laps de temps relativement court, il n’a donc pas eu le temps de donner à son personnage Cassian une histoire complète. Ce n’était pas le cas pour Andor. Luna dit que les gens rencontrés par Cassian ont aidé à construire le personnage :

« C’est plus sur les personnages qu’il rencontre dans le voyage où j’ai été impressionné par ce que Tony voulait raconter. Les personnages qu’il rencontre – Luthen, Kino, la relation avec Maarva – c’est quelque chose de si central dans la compréhension de Cassian. Pour moi, ce n’était pas comme ça quand je me préparais pour Rogue One. J’ai dû créer ma propre trame de fond. Une trame de fond dont personne ne se souciait… Mon personnage venait d’ailleurs, vous savez ? Il a cet accent que personne actions, et il a clairement tout laissé derrière lui. »

Le spectacle ne concerne pas seulement Cassian Andor lui-même, mais ses modèles dans la rébellion qui l’ont inspiré à faire des sacrifices. Luna dit que malgré le spectacle qui se déroule dans une galaxie, très loin, il se sent proche du monde réel :

« Mais avec Tony, c’était tellement intéressant de découvrir tous ces modèles que Cassian a et la quantité de sacrifices autour de la rébellion. C’est assez intéressant de voir autant de personnages prêts à tout laisser derrière eux pour une raison en laquelle ils croient. C’est un belle histoire qui nous rappelle de quoi nous sommes capables, au fond. Et c’est à travers ces personnages que je me suis dit, oh mon dieu, c’est si riche et si pertinent et si réel, même si nous sommes dans cette galaxie loin, très loin Ces personnages se sentent vraiment proches du monde dans lequel vous et moi vivons.

Le tournage de la deuxième saison d’Andor a déjà commencé et se terminera en août de l’année prochaine, bien qu’une date de sortie officielle n’ait pas encore été annoncée. La première saison a commencé à être diffusée sur Disney + le 21 septembre 2022.

Andor est créé et écrit par Tony Gilroy, avec Kate Hazell et David Meani comme producteurs. Le casting comprend Diego Luna, Stellan Skarsgård, Geneviève O’Reilly, Denise Gough et Fiona Shaw.