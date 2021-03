Diego Boneta est acclamé pour l’aperçu de la saison 2 de Luis Miguel: la série

La deuxième saison de la série Luis Miguel sur le service de streaming Netflix est le plus attendu par les fans en 2021 et a déjà sa date de sortie officielle. Comme dans le premier opus, il sera en vedette Diego Boneta, qui a gagné une plus grande reconnaissance du public et a été salué le soir des Grammy Awards après la révélation d’un nouvel aperçu de l’émission. Incroyable!

Dimanche après-midi, le compte Twitter officiel de la production a publié: « Le soleil illumine à nouveau la scène ce soir », anticipant un nouveau look sur la saison 2 de ‘Luis Miguel’. Après plusieurs tweets qui jouaient avec l’angoisse des utilisateurs du réseau social, la vidéo qu’ils attendaient depuis si longtemps est arrivée: Boneta, interprétant le Soleil du Mexique, chantant « Quel niveau de femme ».

Là on voit l’acteur exécuter des gestes et des mouvements caractéristiques que le chanteur faisait à la fin des années 90 et au début des années 2000, car la deuxième saison du programme se déroulera à ce moment-là, avec un Luis Miguel consolidé dans la musique, mais entouré de romances, de ruptures familiales et professionnelles, du processus créatif derrière ses succès et du processus vers la transformation d’être « Le grand solitaire » au milieu de la gloire.

Diego Boneta a brillé sur scène et les éloges sur Twitter étaient sans fin. Les commentaires allaient de: « L’homme ultime », « Le meilleur des Grammys était Diego Boneta dans le rôle de Luismi », « Simplement le meilleur », jusqu’à « Diego Boneta ressemble plus à Luis Miguel qu’à Luis Miguel lui-même ». Sans aucun doute, il précise qu’il ne pouvait y avoir d’autre indiqué pour incarner l’un des meilleurs artistes latins des dernières décennies.

Comme nous l’avons mentionné, la saison 2 de ‘Luis Miguel: la série‘ aura sa première officielle le dimanche 18 avril et ils publieront un épisode par semaine. Le casting est composé de: Diego Boneta (Luis Miguel), Camila Sodi (Erika Camil), César Bordon (Hugo López), Juan Pablo Zurita (Alejandro Basteri), Macarena Achaga (Michelle), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Canne Juan Ignacio (José Pérez), et plus encore.