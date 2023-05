Diedrich Bader dit que le rôle de Lucky Hank a revigoré son amour pour le théâtre

Diedrich Bader a eu de nombreux rôles mémorables au cours de cette carrière, même si en tant que personne qui y travaille depuis si longtemps, il admet également avoir éprouvé un certain épuisement avec ce qu’il faisait auparavant Chanceux Hank est venu avec. En tant que personne qui brille particulièrement dans les rôles comiques, Bader a passé pas mal de temps dans le genre, mais il avait hâte d’essayer quelque chose d’un peu différent. Et pendant qu’AMC Chanceux Hankmettant en vedette Bob Odenkirk dans le rôle principal, a ses moments humoristiques, c’est aussi une série dramatique qui fait réfléchir le spectateur, et c’est exactement ce dont Bader avait besoin pour raviver son amour pour la scène.





L’acteur a partagé l’histoire dans une nouvelle interview avec THR. Il a réfléchi à sa course dans le show business, indiquant clairement qu’il est reconnaissant pour tout ce qu’il a fait jusqu’à présent. Dans le même temps, Bader décrit avoir perdu une partie de la passion qu’il avait pour le jeu d’acteur, car les rôles qu’il assumait commençaient à se répéter. Bader cherchait quelque chose de plus hors des sentiers battus lorsqu’il a eu l’occasion de rejoindre Chanceux Hank, une série qui vient de cocher toutes les cases de ce qu’il espérait trouver avec son prochain rôle. Comme l’explique l’acteur :

« Pour un type à l’allure étrange, j’ai eu une carrière remarquablement bonne. J’ai été extrêmement satisfait de raconter les blagues des autres pendant 35 ans. Mais je me suis dit : « C’est ça ? » J’avais en quelque sorte perdu de l’énergie à le faire. Il y avait beaucoup de choses que je ne voulais plus faire, et cela se résumait à – et cela semble un peu snob – je voulais faire quelque chose d’intelligent. Je voulais faire quelque chose que les gens pourraient penser. Je faisais de la barbe à papa depuis si longtemps. Il n’y a rien de mal avec la barbe à papa. C’est fantastique, mais quand on la sert depuis longtemps, ça devient un peu maladif. [Lucky Hank] Je suis tombé sur mes genoux et c’était fascinant de faire partie d’un ensemble et d’être sur place. »





Lucky Hank était ce que Diedrich Bader recherchait

Bader note qu’il accepte généralement des emplois qui ne nécessitent pas de quitter la ville, car c’est un père de famille qui aime passer le plus de temps possible à la maison. Cela dit, il fera des exceptions pour les bons rôles, et Veep est considéré comme un spectacle pour lequel il s’est aventuré hors de la ville. Pendant ce temps, il dit qu’il a également travaillé sur l’écriture et qu’il cherche à « garder [his] options ouvertes » en ce qui concerne la suite, mais il admet qu’il aime jouer à nouveau après avoir travaillé sur Chanceux Hank.

« Si je recommence à faire des comédies plus larges ici et là, alors je reprendrai l’écriture et travaillerai plus dur dessus. Je garde mes options ouvertes, mais je suis définitivement tombé amoureux d’agir à nouveau en faisant Chanceux Hank. »

Vous pouvez diffuser Chanceux Hank sur AMC+.