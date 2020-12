Die Hard Rerelease Cracks Box Office Top Ten juste avant Noël

Mourir dur a réintégré le top dix au box-office plus de 30 ans après sa sortie initiale, juste avant Noël. Le classique de l’action de 1988 a été récemment réédité dans les salles de cinéma et s’est avéré être une option relativement populaire pour les cinéphiles, étant donné que le box-office ne tient qu’à un fil pour le moment. Quoi qu’il en soit, le film de Bruce Willis qui nous a présenté John McClane apporte une fois de plus la pâte.

Au box-office national, Mourir dur a rapporté environ 189 000 € au cours du week-end. Qui l’a mis juste au dessus Principe (180 000 €) pour le faire percer dans le top dix. Réalisé par John McTiernan, le film a initialement rapporté 141 millions de dollars dans le monde lors de sa sortie initiale, avec un budget de seulement 28 millions de dollars. Donc, par rapport à ce qu’il a fait précédemment, cela peut être une goutte dans le seau. Mais c’est une baisse que Disney, qui a acheté tout Fox l’année dernière et a obtenu les droits de la franchise, pourrait utiliser dès maintenant, car le box-office pour l’ensemble de 2020 a été, pour le dire légèrement, approximatif.

Cela peut également servir à remuer le pot pour ceux qui se disputent au sujet de Die Hard est un film de Noël. Oui, le film se déroule aux alentours de Noël. Mais ce n’est pas forcément à propos Noël. C’est un point de friction pour beaucoup. L’argument a persisté pendant des années sans fin. Mais le fait que le studio ait choisi de le rééditer autour de la période des fêtes et qu’il fonctionne bien, indique que bon nombre de personnes l’associent au moins à Noël. Il ne suffit en aucun cas de clore fermement le débat. Il sert simplement à ajouter plus de carburant au feu.

Mourir dur a contribué à transformer Bruce Willis en une véritable star de cinéma. En tant que policier de New York, John McClane, Willis s’est battu avec Hans Gruber d’Alan Rickman et son groupe de terroristes meurtriers, avec des résultats divertissants. John rend visite à son ex-épouse Holly et à ses deux filles la veille de Noël, participant à la fête de Noël de son entreprise, située au Nakatomi Plaza. Mais les festivités sont interrompues par ces terroristes qui s’emparent du bâtiment, prenant tout le monde en otage. Sauf pour McClane, qui finit par devenir une armée d’un seul homme pour sauver la situation.

Une série de suites, Die Hard 2, Die Hard: With a Vengeance, Live Free or Die Hard et A Good Day to Die Hard, a suivi dans les années suivantes. À ce jour, la franchise a gagné plus de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial. La franchise est en sommeil depuis 2013. Récemment, Bruce Willis a repris son rôle de John McClane pour une publicité de batterie DieHard. Un nouveau film, qui était au moins à un moment donné une préquelle, est en développement depuis des années mais n’a pas encore démarré. Son destin repose désormais entre les mains de Disney. Ces chiffres nous parviennent via Box Office Mojo.

Sujets: Die Hard, Billetterie, Salles de cinéma