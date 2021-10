Die Hard est un film de Noël, que vous le vouliez ou non

Il ne fait aucun doute que Mourir fort atteint toutes les marques d’un film d’action classique. Il a une distribution fantastique, y compris le rôle d’évasion d’Alan Rickman, un script de dynamite et des balles et des explosions non-stop du début à la fin. Cela a déclenché l’une des franchises les plus réussies de l’histoire et a fait de Bruce Willis la star de l’action. À la fois, Mourir fort a également créé un débat de 30 ans pour savoir s’il s’agit ou non d’un film de Noël.

Bien qu’il y ait des sceptiques, si vous regardez de près les éléments cinématographiques de Mourir fort, c’est sans aucun doute un film de Noël. Les images, la musique et les thèmes pointent tous vers Noël. Le cœur du film est basé sur une famille réunie pour les vacances. Beaucoup ont soutenu que Mourir fort est juste un film d’action qui se déroule la veille de Noël. Ils auraient tort. Le scénariste et le réalisateur ont clairement indiqué que Mourir fort est très certainement un film de Noël. Aujourd’hui, nous allons sauter la tête la première dans Mourir fort pour enfin prouver qu’il s’agit d’un film de Noël classique.

Comment Mourir fort est devenu un film d’action se déroulant la veille de Noël

Comme tant de scénarios hollywoodiens, Mourir fort est une histoire aux origines vastes qui a subi de nombreux changements avant le produit final. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas, c’est que Mourir fort a été inspiré par Shakespeare Le Songe d’une nuit d’été. À l’origine, cela devait se dérouler sur trois jours, mais le réalisateur John McTiernan a envisagé Mourir fort comme un conte shakespearien et a décidé qu’il se déroulerait en une nuit. Dans le même temps, McTiernan était convaincu que l’histoire de terroristes maléfiques réalisant un casse violent manquait quelque chose. Ce quelque chose était le cœur. Ainsi, McTiernan a décidé d’incorporer Noël comme une partie importante du film pour faire Mourir fort ce qu’il est aujourd’hui.

Mourir fort est rempli d’images et de musique de Noël

Noël s’intègre parfaitement dans l’histoire de Mourir fort. Un homme parcourt le pays pour rendre visite à sa famille pour les vacances. Un groupe de collègues organise une somptueuse fête de Noël dans un gratte-ciel de Los Angeles. Ce sont tous des points importants de l’intrigue qui n’existeraient pas si Noël n’était pas le cœur et l’âme du film. Le public voit des images de vacances du début à la fin, y compris un terroriste mort portant un chapeau de Père Noël, avec « ho, ho, ho » écrit sur sa poitrine. Rien qu’en regardant le paysage, il faudrait dire que Mourir fort est certainement un film de Noël… avec quelques balles de plus. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir un film de Noël sans la musique. Bien, Mourir fort vous a couvert. La bande originale se compose de classiques des fêtes, dont des remixes de Des merveilles d’hiver, vive le vent, et Qu’il neige, qu’il neige.

Mourir fort est sur la famille se réunissant pour les vacances

Quoi Mourir fort a que tant d’autres films d’action manquent de personnages intéressants traitant de problèmes complexes qui vont bien au-delà d’être pris en otage par un groupe de terroristes. John McClane, joué par Bruce Willis, est un flic de New York qui se rend à Los Angeles pour rendre visite à sa famille la veille de Noël. Sa femme, Holly Genaro, jouée par Bonnie Bedelia, est un cadre à succès qu’il n’a pas vu depuis un certain temps. Il y a évidemment des problèmes plus importants qui se déroulent dans le mariage défaillant. Heureusement, il n’y a pas de meilleur moyen de récupérer l’amour de votre vie que de la sauver facilement, elle et tout son bureau, d’un groupe de criminels sadiques. À la fin, elle retombe dans les bras de son mari, et les deux vivent heureux pour toujours. C’est peut-être grâce au courage et au charme de John McClane, mais on pourrait aussi dire que c’est grâce à l’esprit de Noël et de la famille qui se réunissent pour les vacances.

Ce que les acteurs et cinéastes ont à dire sur le débat

Le réalisateur John McTiernan et le scénariste Steven E. de Souza ont tous deux déclaré que Die Hard est incontestablement un film de Noël. À qui mieux croire que ces deux-là ? Dès les premières ébauches du scénario, McTiernan mérite le mérite d’avoir constamment incorporé des motifs de Noël tout au long du film pour lui donner le charme et le cœur qui font Mourir fort aimé par tant de gens. De Souza s’est exprimé dans des interviews et sur Twitter que Mourir fort frappe toutes les marques de la liste pour prouver qu’il s’agit d’un film de Noël, déclarant même sur Twitter qu’il s’agit plus d’un film de Noël que Des merveilles d’hiver. Malheureusement, John McClane lui-même a dit le contraire. À la fin de son Comedy Central Roast, Bruce Willis a déclaré de façon épique que «Mourir fort n’est pas un film de Noël ». Malheureusement, c’est tout ce que le public a retiré de lui sur le sujet.

Le débat ne sera peut-être jamais officiellement réglé. Le simple fait que les gens discutent encore du film à ce jour est toute la preuve qu’il faut pour couronner Mourir fort comme l’un des meilleurs films d’action de tous les temps. Quand on se plonge dans le film, il est indéniable qu’il n’existerait pas sans l’esprit de Noël. La meilleure partie de ce film de Noël est qu’il peut être apprécié toute l’année.

