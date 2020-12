« Die Hard »: Est-ce que ça compte comme un film de Noël?

décembre rassemble les familles qui se préparent à sonner la nouvelle année tout en préparant des cadeaux pour leurs proches et en partageant ensemble des moments de paix et d’amour. Ce sont aussi les dates auxquelles les réseaux sociaux sont assiégés par des universitaires et des cinéphiles, qui discutent d’un sujet d’une grande importance philosophique qui hante nos esprits depuis quelques générations:

Est-ce que «Die Hard» compte comme un film de Noël?

Vous pourriez également être intéressé par: « Tron Legacy »: 5 façons dont le film tourne toujours

Pendant des années, des arguments pour et contre cette prémisse ont été présentés tout au long des festivités saisonnières. Il semble étrange comment un thriller d’action sorti en 1988 sur un flic solitaire qui tue des terroristes dans un gratte-ciel est devenu pour beaucoup le visionnement parfait pendant la saison de Noël pour beaucoup de ses fans.

Après tout, le film avec Bruce Willis Il est devenu une référence culturelle, générant une franchise avec quatre suites sorties au cours des 30 dernières années. De plus, la bande a lieu la veille de Noël, donc ce doit être une raison valable de la considérer comme une «bande de Noël», non?

Au moment où John McLane, (Willis) arrive par avion à la ville de Los Angeles, souhaite à l’un des agents de bord un «Joyeux Noël». En plus d’amener un ours en peluche pour l’un de ses enfants, le film nous rappelle constamment qu’il se déroule à Noël.

On entend à chaque instant des chants de Noël et des chansons de la saison apparentées, par exemple le thème «Noël à Hollis« de Exécuter-DMC. Au moment où John vient à Place Nakatomi, où sa femme assiste à la fête de Noël de son entreprise, c’est lorsque des terroristes prennent des personnes en otage sur les lieux, dirigés par Hans Gruber (Alan Rickman).

L’un des points clés de la confrontation des John avec les criminels, cela viendrait au moment où il écrit sur un mur «Maintenant, qui a une mitraillette? Ho Ho Ho »- De plus, le point central du film dans la survie de John, qui cherche à se réconcilier avec sa famille, thème principal de nombreux films de Noël.

Cependant, il y a ceux qui assurent que tous les éléments de Noël sont simplement circonstanciels et ne constituent donc pas une partie importante dans le développement de l’histoire. Tout comme cela se passe la veille de Noël, l’histoire aurait pu se produire lors de n’importe quelle autre fête et avoir encore un effet similaire sur le public.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Apprenez à connaître le classement définitif des meilleurs films de Noël

Ces dernières années, différents studios et chaînes de télévision se sont chargés de laisser une esthétique fortement marquée dans ce qui pourrait aujourd’hui être considéré comme un « film de Noël », dans lequel la fête est un moteur de l’histoire. Les productions télévisuelles réalisées par Poinçonner, qui sont déjà devenus une sorte de tradition de vacances.

Bien que son directeur John McTiernan Pendant des années, il a nié ce classement, au fil du temps, il en est venu à l’accepter et même à le célébrer comme le reste des fans. De plus, le grand nombre de décorations sur le thème du cinéma et divers objets autorisés ou non en font un élément déjà important des festivités. Le débat se poursuit et ne prendra peut-être jamais fin, mais en avons-nous vraiment besoin?