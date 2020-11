Diddy lance un énorme 51e anniversaire aux îles Turques et Caïques

Sean «Diddy» Combs a célébré son 51e anniversaire aux côtés de sa famille et de ses collègues de premier plan le mercredi 4 novembre aux îles Turques et Caïques.

Diddy n’a épargné aucune dépense pour célébrer son 51e anniversaire, se retirant dans le lieu de vacances tropical populaire, les îles Turques et Caïques, avec ses amis et sa famille pour une célébration extravagante. Parmi les participants figuraient les amis de longue date de Diddy, Mary J. Blige et Nas, avec des vidéos des trois dansant joyeusement dans une foule sans masque de personnes circulant sur Internet. Parmi les autres célébrités présentes, mentionnons Draya Michelle, French Montana et DJ Ruckus, tandis que DJ MOS a fourni la musique pour l’alcool (le propre de Diddy DeLeón tequila et Cîroc, bien sûr)et soirée remplie de danse. Les fils de Diddy, Justin et Christian, ont complété la soirée avec leurs propres performances musicales, et la somptueuse nuit s’est terminée par un feu d’artifice. Aussi grand que cela puisse être, la célébration n’était toujours pas aussi exagérée que celle de Puff Daddy 50e anniversaire l’année dernière. Il a célébré le grand 5-0 le 15 décembre en l’honneur de l’anniversaire de feu Kim Porter et avait une liste d’invités qui comprenait Jay-Z, Beyonce, Kim Kardashian, Tyga et le Dr Dre. Le rappeur a attrapé la désapprobation d’Internet, peu importe– beaucoup moins que Kim Kardashian ne l’avait fait quelques semaines plus tôt, après avoir révélé qu’elle avait loué une île privée pour ses amis et les membres de sa famille pour célébrer son 40e anniversaire dans une célébration de plusieurs jours. Regardez une vidéo de la réunion de Nas, Mary J. Blige et Diddy ci-dessous. [via]