Diddy explique comment son été avec la famille Amish en tant qu’enfant « m’a aidé à survivre »

Le Fresh Air Fund est une organisation à but non lucratif qui propose des camps et des expériences d’apprentissage aux enfants à faible revenu qui ne seraient pas exposés à différents environnements en dehors de leur quartier. Mariah Carey s’est associée à l’organisation pour Camp Mariah, une expérience de camp d’été de trois semaines et demie pour les enfants des 7e, 8e et 9e années. Des milliers de vies d’enfants ont été changées en raison des opportunités offertes par le Fresh Air Fund, y compris Sean « Diddy » Combs qui a partagé son histoire lors du récent gala virtuel de l’organisation.



«Je m’appelle Sean Love Combs et je suis un ancien enfant du Fresh Air Fund. J’ai grandi à Harlem. Nous n’avions pas de camps d’été « , a déclaré Diddy. » Je suis allé et je suis resté avec une famille Amish, et c’était fou parce qu’il n’y avait pas d’électricité et des choses comme ça – cela m’a aidé à survivre … Cela m’a aidé … .pour vivre ces expériences [tell you] tout va bien se passer. Il n’y a pas d’électricité. Il a ajouté: « Le Fresh Air Fund a changé ma vie – comme vous pouvez le voir. »

Ce n’est pas la première fois que Diddy parle ouvertement de son expérience avec les Amish. En 2018, alors qu’il parlait avec Jimmy Kimmel, Diddy a détaillé son temps avec sa famille qui va à l’église. « Je devais traire les vaches, je cueillais des baies. C’était beaucoup de corvées. Ils se réveillent et font leurs corvées », a déclaré le magnat du rap. « Je me souviens que nous allions à l’église et à l’église, ils avaient l’habitude de juste prendre ces repas copieux. Et ça a vraiment appris à votre famille. Je roulais à cheval et en buggy partout ».

