Diddy a organisé un énorme cadeau mais une femme se plaint de n’avoir reçu qu’un sac-cadeau

Les dirigeants des communautés locales, les militants et les habitants ont félicité le magnat du rap pour avoir aidé les personnes dans le besoin.

Après avoir annoncé qu’il serait dans le quartier Overtown de Miami, des milliers de personnes ont envahi la House of Wings, un restaurant de contre-service, pour rencontrer Diddy. Le magnat du rap n’était pas là pour une rencontre; Diddy et sa Fondation Sean Combs se sont associés à l’organisation à but non lucratif Teens Exercising Extraordinary Success pour aider à distribuer de l’aide à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie. Il y a eu des nouvelles décourageantes pour de nombreuses familles concernant l’aide financière du gouvernement, alors Diddy a décidé de faire avancer les choses et d’aider comme il le pouvait. Enfilant un écran facial et des gants, Diddy a personnellement remis des billets de 50 € aux résidents qui faisaient la queue pendant des heures juste pour avoir une brève interaction avec la star du hip hop. D’autres dans son entourage ont aidé à distribuer des cartes-cadeaux, des sacs-cadeaux et des produits d’hygiène aux personnes qui attendaient dans la foule, et en outre, 175 familles auraient pu obtenir leur loyer payé grâce à la Fondation et à TEES. Cependant, Latarcia Brown s’est entretenue avec une station de nouvelles locale et s’est plainte du fait que même si tout le monde semblait rentrer à la maison avec de l’argent, elle n’avait pas reçu d’aide. Brown a reçu un sac cadeau du cadeau, mais elle a été déçue par le contenu. « SweeTARTS, mon mari mange des bonbons », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Livre de coloriage, dentifrice, crayons de couleur. Pas de carte-cadeau, pas de loyer payé. » La grand-mère aurait une maison pleine car elle vit avec sa petite-fille et ses deux parents âgés. Brown a affirmé qu’elle avait reçu un sac-cadeau avant même que Combs ne se rende sur place, et après avoir regardé à l’intérieur et constaté qu’elle n’avait pas de carte-cadeau, elle s’est plainte à l’un des organisateurs. Après cela, on lui a demandé de bouger. «La dame m’a dit que si vous aviez un sac cadeau, vous deviez y aller», a déclaré Brown. Brown, qui aurait déclaré qu’elle avait désespérément besoin d’une aide financière, pense qu’on aurait dû lui dire que toutes les personnes qui ont assisté à l’événement ne recevraient pas d’aide. Les militants locaux et les dirigeants communautaires ont félicité Diddy et sa Fondation pour leurs efforts. Les organisateurs ont partagé avec les journalistes qu’il n’était pas intentionnel que les gens se sentent exclus. [via]