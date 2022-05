Dick et Dom ont dû changer de cavalier d’un litre de vodka avant la tournée du 20e anniversaire

Les présentateurs de télévision pour enfants ne deviennent pas vraiment plus emblématiques que Dick & Dom, dont l’émission du début des années 2000 Le Bungalow inspiré une génération à commencer à crier fort à propos de la morve dans des endroits inappropriés.

Mais bogies mis à part, le duo – maintenant dans la quarantaine – a dirigé l’une des séries télévisées pour enfants les plus brillamment chaotiques, créatives et carrément bizarres à ce jour, et les milléniaux à travers le pays seront ravis d’entendre le duo prendre Le Bungalow en tournée au Royaume-Uni cette année pour marquer son 20e anniversaire.

Les présentateurs de télévision pour enfants ne deviennent pas plus emblématiques que Dick & Dom. Crédit : Alamy

45secondes.fr a rencontré Dick & Dom (c’est-à-dire Richard McCourt et Dominic Wood, FYI) pour parler de la tournée, sauver le monde et pourquoi les bouteilles d’un litre de vodka ne sont plus sur leur cavalier.

Le gagnant du BAFTA Dick et Dom dans le bungalow diffusé pour la première fois sur CBBC en août 2002, ce qui, franchement, remonte à très longtemps.

Alors que Dom était certain qu’ils n’auront aucun problème à suivre le pandémonium très apprécié de la série cette fois-ci – «Nous restons tous les deux en forme et en bonne santé. Nous courons tout le temps », note-t-il – Dick était un peu moins assuré.

« Demandez-nous en septembre, nous n’avons pas encore commencé les répétitions », a-t-il plaisanté.

Le Bungalow La tournée débutera cet automne et se poursuivra jusqu’au printemps 2023, et si le fait qu’ils n’ont pas encore commencé les répétitions est une surprise, cela ne devrait pas être le cas.

« Il n’y a jamais vraiment eu de répétitions, tout était improvisé et improvisé, nous sommes juste montés là-bas et avons vu ce qui s’est passé », explique Dick.

Mais si l’âge n’a pas freiné leur enthousiasme, il a certainement apprivoisé leurs bouffonneries dans les coulisses.

Interrogé sur les articles que vous pourriez vous attendre à voir sur un coureur Dick & Dom, Dick a partagé: «En fait, nous avons dû le changer il y a environ cinq ans parce que nous sommes arrivés à un point où nous pensions que nous ne pouvions plus boire autant.

« Nous avions l’habitude d’obtenir comme un litre de vodka et de passer une bonne nuit, mais nous ne pouvons plus le faire.

« [Now] c’est quatre bouteilles d’eau, quatre canettes de coca zéro, quelques collations et quelques bières.

« Ce n’était pas ça avant, je peux vous dire », a tonné Dom.

Sur des choses plus importantes, comment exactement une idée aussi folle que de prendre Le Bungalow en tournée est-il arrivé ? Dom vous le dira.

« L’idée initiale est née il y a quelques années, lorsque c’était notre 25e anniversaire de collaboration », a-t-il commencé.

Le duo a maintenant la quarantaine. Crédit : Alamy

« J’ai dit à Rich, ‘pourquoi ne ferions-nous pas une tournée ? Comme une tournée générique de Dick & Dom? et nous avons pensé que cela pourrait fonctionner.

« Puis Rich a dit, ‘attendez une minute, l’année prochaine est [Da Bungalow’s] 20e anniversaire, attendons et faisons ça.

Dom a poursuivi: « Nous avons donc parlé au créateur de Le Bungalow, Steve Ryde, et il a dit « Allons-y! » Nous avons donc construit un décor, nous avons récupéré des personnages. Toute la musique, tout. Ça va être génial. »

Oui, vous avez bien entendu, les goûts de DI Harry Batt, Diddy Dick et Dom et Mr Choosy seront tous de retour en action lorsque la tournée commencera cet automne. Non seulement cela, mais le duo de présentation s’est engagé à préserver le format de jeu télévisé farfelu qui a collé la génération Y aux écrans de télévision samedi matin après samedi matin.

« Ce sera à nouveau une émission familiale, nous n’allons pas commencer soudainement à faire des choses que nous n’aurions pas faites à la télévision », a déclaré Dick.

Dick et Dom dans Da Bungalow ont été diffusés pour la première fois en 2002. Crédit : BBC

« Mais c’est pour les gens qui ont grandi avec ça, ou les gens qui ont maintenant leurs propres enfants et qui veulent les emmener avec eux pour les initier. C’est pour de vastes groupes d’âge différents.

Dom a ajouté : « Les enfants peuvent venir, mais c’est surtout pour vous. »

Quant à la question sur toutes les lèvres, les bogies feront-ils leur grand retour ? – rassurez-vous, crier fort à propos du mucus est à 100% à l’ordre du jour.

« Les bogies seront là, ne vous inquiétez pas », a confirmé Dick. « Quelqu’un nous a dit un jour que c’est comme si un big band ne jouait pas ses plus grands succès. C’est comme ‘Mr Brightside’, vous devez jouer ‘Mr Brightside’.

Quant à ce qu’ils espèrent que les gens retiendront de la tournée, une sensation chaleureuse et floue serait un bon début dans le livre de Dick & Dom.

« Nous voulons que les gens rigolent », a déclaré Dick. « Je pense que c’est ce dont tout le monde a besoin en ce moment aussi parce que le monde est devenu complètement fou. Viens être fou avec Dick & Dom à la place.

« La principale chose que nous voulons faire est de rendre les gens vraiment, vraiment heureux et de rire aux éclats », a fait écho Dom.

« Nous allons essentiellement sauver le monde et rendre tout le monde heureux à nouveau », a-t-il rayonné.