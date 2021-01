D’ici 2030. Les Audi A4 et A6 deviendront exclusivement électriques

Alors que le marché automobile européen se tourne de plus en plus vers la mobilité électrique, Audi a déjà décidé de transformer deux de ses modèles les plus importants, l’A4 et l’A6, en propositions exclusivement électriques. Et toujours pendant cette décennie.

La décision a été révélée par le PDG d’Audi, Markus Duesmann, dans une interview avec le directeur de la publication allemande Magazin, cité par T3N. Bien qu’avec le même responsable de souligner que, la fin des moteurs à combustion, dans les deux modèles, ne devrait se produire que plus vers 2030.

En outre, Duesman suppose également que la prochaine génération, A4 et A6, devrait arriver en 2023, toujours avec des moteurs à combustion, bien que comprenant déjà des versions électriques ou électrifiées.

Markus Duesmann, PDG d’Audi

De l’avis du PDG d’Audi, les hybrides rechargeables sont une technologie obsolète, ne croyant même pas que les gouvernements peuvent continuer à soutenir ce type de véhicule plus longtemps. Encore plus, souligne-t-il, lorsque les voitures purement électriques continuent de gagner des fans, chaque jour.

Même ainsi et bien qu’il préconise pour Audi une transition rapide vers le véhicule électrique, Duesmann reconnaît également que, dans la prochaine génération de modèles, il y aura une version hybride rechargeable.

Projet Artemis EV plus abordable?

Rappelons qu’à côté de ces développements, Audi travaille également sur le Project Artemis EV, un projet qui vise à donner naissance à un futur modèle haut de gamme, 100% électrique. Mais cela, se défend Markus Duesmann, ne doit pas être positionné au-dessus de l’actuel A8 ni même au-dessus du SUV Q7.

Des affirmations qui nous amènent à penser que le futur modèle pourrait devenir une proposition plus accessible, au lieu d’un modèle porte-étendard. Quelque chose qui, cependant, ne devrait être dévoilé qu’en 2024, année pour laquelle la version de production devrait être présentée.

Le projet Artemis d’Audi, encore à révéler …

Cependant et même avant cela, Audi a prévu de faire connaître le concept du modèle lors du salon de l’automobile de Munich, qu’il devrait remplacer, le salon de l’automobile de Francfort, dès l’automne prochain.

Audi a décidé de faire passer Alex Hitzinger, l’ancien chef du département des technologies de conduite autonome, au sein du groupe Volkswagen, avant le projet Artemis. Hitzinger a également travaillé sur le projet automobile d’Apple.

Au vu de ce choix, le plus certain est que le véhicule issu du projet Artemis disposera d’une technologie de pointe, également dans le domaine des systèmes d’assistance à la conduite.

