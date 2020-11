D’ici 2023. Volkswagen prévoit de vendre un total de huit modèles ID en Chine

Bien qu’annoncé comme un projet mondial, la nouvelle famille 100% électrique de Volkswagen promet d’être particulièrement importante en Chine. Marché sur lequel la marque allemande prévoit de vendre un total de huit variantes d’identité, d’ici 2023.

L’annonce a été faite par le chef du groupe Volkswagen en Chine, Stephan Wollenstein, s’adressant à Automotive News, révélant que le premier ID de modèle vendu en Chine par Volkswagen sera le crossover ID.4.

Cette semaine, la marque allemande a annoncé deux variantes de ce même crossover, l’ID.4 X et l’ID.4 Crozz plus sportif. Le premier, produit par joint-venture que la marque allemande entretient, en Chine, avec le groupe SAIC Motor, tandis que le second, produit sur les chaînes de montage de joint-venture entre VW et le groupe chinois FAW.

Sur les deux modèles eux-mêmes, l’ID.4 X se distingue par une longueur de 20 mm et une hauteur de 11 mm par rapport à la variante Crozz, tout en conservant le même empattement que le frère (légèrement) plus court. Les différences sont encore perceptibles dans certains détails esthétiques, tels que les feux avant et arrière, et les pare-chocs.

Cependant, les spécifications techniques de chaque version restent inconnues, sachant seulement que chacune des usines responsables de la production de chacune de ces variantes a une capacité annuelle à produire 300 mille véhicules électriques.

Quant aux six modèles d’identification restants que la marque allemande a prévu de lancer en Chine, Wollenstein n’a rien révélé.

Même ainsi, il est probable que l’un des modèles soit l’ID.3, que Volkswagen vend déjà en Europe, et l’autre, celui déjà en avant-première, sous la forme d’un prototype, l’ID.5. Une proposition qui est, au fond, une variante de l’ID.4, et qui a déjà été vue sur le circuit du Nürburgring.

