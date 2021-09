Dice Legacy Review pour PC

Des dés, du hasard et beaucoup d’agilité. On vous dit tout ce dont vous avez besoin pour jouer dans l’analyse de Dice Legacy. Un grand jeu de stratégie de la tête aux pieds.

Nous revenons à la charge avec l’un des jeux de stratégie les plus curieux et les plus réussis que nous ayons essayés depuis longtemps. Et nous le faisons après avoir passé des heures avec la démo qu’ils nous ont laissé essayer et, maintenant, avec le jeu complet. Nous allons donc vous dire tout ce que ce titre propose dans le Analyse de l’héritage des dés.

En guise d’introduction, vous pouvez parcourir l’aperçu que nous avons réalisé pour vous relativement récemment. Ici, nous mettrons à nouveau l’accent sur les points que nous commentons et nous résoudrons si les bogues que nous avons vus ont été corrigés.

Bien sûr, nous vous prévenons que Dice Legacy est un jeu de stratégie qui a une composante de défi assez élevée. Cela nous obligera à être conscient de beaucoup de choses à tout moment et peut devenir un véritable point de stress.

Mais on est venu pour ça, non ?

Stratégie de hasard

Dice Legacy est un jeu de stratégie et de gestion. Cela n’est nié par personne. Cependant, cette stratégie est réalisée d’une manière très curieuse : avec des dés à six faces.

Chaque dé du jeu représente un « villageois » de notre petit empire. Selon le type de villageois que nous avons, il peut effectuer certaines tâches ou d’autres. De plus, vous verrez également certains visages ou d’autres rehaussés.

Par exemple, les dés les plus basiques que nous aurons seront les ouvriers eux-mêmes. Ceux-ci auront un côté attaque, un côté collecte, un côté travail et un côté exploration. Avec le premier, comme c’est évident, nous pouvons attaquer ou nous défendre des ennemis. Avec le second on peut extraire des ressources naturelles de l’environnement (bois, pierre, fer, nourriture, herbes…). Avec le troisième, nous activerons les bâtiments de création (les fermes donneront à manger, nous célébrerons des fêtes en ville ou nous ferons de la bière. Avec le dernier… eh bien, nous aurons un méli-mélo de choses à faire, comme explorer des ruines, villes approchantes ou similaires.

Chaque fois que nous voulons les utiliser, nous devrons lancer tous les dés que nous avons. Et si nous avons de la chance, ce dont nous avons besoin sortira. Voici la partie aléatoire. La stratégie intervient au moment de convertir les dés des ouvriers en un autre type, comme les citoyens, qui peuvent enquêter, les marchands, qui gagneront de l’or, des militaires, avec plus de faces d’attaque, ou des prêtres, qui peuvent bénir.

Selon ce qui nous intéresse, nous devrions avoir à ce moment-là les dés du type qui nous donnent le plus de faces les plus proches de l’objectif que nous recherchons. Récolte? Eh bien, les travailleurs. Défendre ? Militaire Et donc.

La grâce est que chaque dé a une durabilité qui correspond au nombre de fois que nous pouvons les lancer. S’ils atteignent zéro, ils meurent. Pour cette raison, nous devrons les recharger en nourriture ou en cure au cas où ils tomberaient blessés ou malades.

Ce n’est pas un seul jeu

Une autre chose intéressante à propos de ce Dice Legacy est que le gameplay ne se concentre pas sur un seul jeu mais ressemble un peu à un voyou. Un petit peu. Et je vous l’explique.

Tout au long du jeu, nous pourrons étudier une série de technologies qui nous permettront d’être plus efficaces dans notre travail. L’une des branches se concentre sur la manipulation des dés. Et cela signifie essentiellement que nous pouvons renforcer, détruire, fusionner ou créer des dés spécialisés à notre guise.

Par exemple, l’un des bâtiments mettra en valeur le visage qu’il avait à ce moment-là lorsque nous l’incluons. Un autre fusionnera deux dés en un seul avec toutes leurs faces améliorées. Un autre va détruire les dés pour enlever la face qui nous intéresse et la coller à une autre (quand on en a six). Et ainsi de suite.

De cette façon, nous pouvons créer les dés parfaits et faire en sorte qu’un soldat, par exemple, ait toutes les faces d’attaque avec un bonus de 7, si nous en avons envie. C’est-à-dire que cette face vaudrait sept dés avec la même face. Idéal pour les attaques contre les structures ennemies.

À la fin de l’arbre technologique, nous pouvons construire un autel qui nous permettra de monter les dés. Un par match. Il s’agit de « copier » ce qui meurt et de le sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Ainsi, au début de notre prochaine aventure, nous pourrons directement sélectionner l’un des dés ascensionnés et commencer le jeu avec. Et évidemment, cela nous donnera un bon bonus initial.

Bien sûr, soyez prudent avec certains dés car en les forgeant, nous leur donnerons des capacités spéciales. Parfois, ils seront bons, par exemple, ils récupèrent plus de durabilité ou ne sont pas affectés par les effets indésirables. Mais d’autres seront négatifs. Il y a littéralement des dés stupides qui ne pourront pas faire certaines choses. Et d’autres avec l’anxiété qu’ils ne peuvent pas être bloqués.

Au final, c’est amusant de voir ce que ça donne.

Des milliers de choses à faire

La stratégie de Dice Legacy est basée sur un « non-stop ». C’est-à-dire que nous pouvons arrêter le temps pour voir ce que nous faisons, mais nous ne pourrons pas exécuter de commandes pendant ce temps. Je veux dire, nous ne pourrons pas attribuer de dés, faire de nouveaux jets ou construire des bâtiments. Pensez juste à quoi faire.

C’est important car lors d’un match on va trouver des moments de grande tension dans lesquels tout va se passer. Les villageois peuvent s’énerver et commencer à brûler des bâtiments, les ennemis peuvent nous jeter des hordes sans s’arrêter (certains nécessitent jusqu’à 6 et 7 faces d’attaque pour les arrêter) et, en attendant, nous devrons soigner les dés, restaurer la durabilité ou collecter des ressources pour être capable de tout faire.

De plus, il faudra prendre en compte si nous sommes en été ou en hiver, car certaines choses sont bloquées dans les saisons froides. Le leader que nous utilisons est également important. Au départ nous n’en aurons qu’un mais plus tard nous pourrons en débloquer d’autres en fonction des décisions que nous prendrons au cours de l’aventure.

Ces décisions interviennent, comme les douleurs de l’arthrose, dans les changements de saison. Là, nous aurons le choix entre trois options et nous tirerons d’un côté ou de l’autre de l’échelle. La grâce est que cela affectera le bonheur des groupes de dés que nous avons et notre leadership.

Comme vous pouvez le voir, tout ensemble est un amalgame de choses qui ne peuvent être laissées sans traitement car elles affectent directement notre peuple. Si nous ne collectons pas en été, en hiver, nous ne pourrons pas avoir de nourriture ou de bière, ni de matériel pour nous défendre. Si nous n’avons pas de soldats en bonne santé, nous ne pourrons pas attaquer les ennemis. Et si nous manquons d’herbes, par exemple, nous ne pourrons pas les guérir.

De plus, une fête de temps en temps ne fait pas de mal pour empêcher les villageois de tout gâcher sur nos propres frontières.

Difficulté et défi

Le principal problème que nous avons vu dans l’aperçu que nous avons fait récemment est que le jeu est devenu très dur en peu de temps sans vous laisser le temps de réagir.

Comme nous vous l’avons dit, l’option finale d’ajouter des dés ajustés, les nouvelles options et bâtiments que nous avons maintenant et la possibilité de débloquer des chefs nous laisse beaucoup plus de place pour résoudre les problèmes de notre empire.

Mais cela ne signifie pas que le jeu est un bon défi. La difficulté initiale est déjà intense et, bien qu’on puisse la baisser, ce n’est pas qu’ils ralentissent trop.

Le temps ne s’arrête jamais, donc peu importe à quel point nous voulons aller lentement ou vite, l’hiver viendra quand il le fera. Le nombre de courses que nous avons faites ou les ressources dont nous disposons dépendront de nous. Si nous sommes pris au dépourvu, dites adieu à l’aventure.

L’histoire principale qu’ils nous proposent n’est pas qu’il s’agisse de mucus de dinde. Il a un bon tutoriel qui nous apprend des choses à apprendre au fur et à mesure, mais ce n’est pas un lit de roses. En fait, quand ils nous lâcheront, nous ressemblerons à des canards sans tête puisque tout nous prendra par surprise.

En résumé, il vous faudra sûrement quatre ou cinq parties ratées pour comprendre un peu le rythme que le jeu demande (stop) et ce que vous devrez avoir de prêt dans chaque scénario.

Ah ! Et, comme pour les spins, les cartes sont générées aléatoirement. Vous pouvez donc commencer dans une zone avec beaucoup de ressources ou vous n’avez peut-être pas de pierre au début. Et cela, je vous préviens, va vous laisser très touché. Alors choisissez bien le début du jeu.

Conclusions de l’analyse de Dice Legacy

À ce stade, que pensons-nous de Dice Legacy ? Eh bien quoi est un jeu de stratégie à accrocher pendant des heures, des heures et des heures. Vous pouvez le trouver sur Steam, GoG et également sur Epic Games Store. Pour les consoles, uniquement sur Nintendo Switch.

Cela ne nous demande pas autant de complication qu’une Civilisation ou une Humanité. Il n’a pas non plus autant d’options qu’un thème, peu importe. Mais bien sûr, sa stratégie est très intense. Les jeux sont rapides, directs et nous devrons prendre en compte des millions de choses lors de la réalisation de la mission du scénario.

Comme si cela ne suffisait pas, nous aimons les dés. Nous voulons avoir un jeu physique de chacun d’eux. De plus, graphiquement, le jeu est un crime. Simple mais efficace. Malheureusement, le seul mais est, peut-être, la bande originale, qui est un peu déplacée. Il ne se démarque pas et ne brille nulle part. Mais ce n’est pas quelque chose qui nous rend fous.

Finalement, un super jeu de la tête aux pieds que vous pouvez avoir des heures et des heures accrochées… si vous êtes suffisamment immunisé contre l’anxiété et le stress.