Diavel 1260 Lamborghini est le succès garanti

Le nouveau deux-roues de Ducati connaît le succès: il s’agit de la série limitée Diavel 1260 Lamborghini. Le nom n’est pas un hasard, deux fois. Les deux sociétés font partie du groupe Volkswagen et sont également implantées dans la «vallée du moteur italien». C’est le surnom que la région Émilie-Romagne a reçu pour être le berceau des deux marques, en plus de Ferrari et d’une série de circuits.

Ducati ne produira que 630 exemplaires du modèle inspiré de la Lamborghini Siàn FKP 37. La quantité n’est pas un hasard. Le premier est la moitié du nombre qui donne son nom à Diavel et décrit la cylindrée du moteur: 1260. Et c’est dix fois les 63 unités que Siàn aura. Chaque moto aura une étiquette numérotée attachée au cadre.

Parmi les différences dans la série limitée, il y a la même peinture spéciale que la Lamborghini Siàn FKP 37. Les roues sont neuves, forgées et peintes en or. L’or est également dans le cadre et en bas de la queue. Les prises d’air et le cadre du radiateur sont en fibre de carbone et redessinés pour se référer à Siàn.