Diane Keaton sur le fait de ne jamais se marier : « Je ne voulais pas renoncer à mon indépendance »

Pendant des années, Diane Keaton a été notoirement franche sur ses sentiments sur le mariage et sur le fait qu’il ne lui semblait jamais juste de poursuivre.

Dans un article de grande envergure pour le magazine Interview, l’acteur de 75 ans a répondu aux questions de certains de ses amis et fans célèbres, dont Lisa Kudrow, qui a saisi l’occasion de choisir le cerveau de Keaton sur les raisons pour lesquelles elle ne s’est jamais mariée.

La star de « Friends » s’est enquise du point de vue de Keaton sur le mariage, en demandant: « Notre société a toujours attendu que les femmes se marient, et vous avez dit que cela ne vous convenait tout simplement pas. Qu’est-ce qui a motivé ce sentiment ? »

Keaton a fait remonter ses opinions à son enfance, rappelant la dynamique familiale entre sa mère et son père en grandissant.

« Cela remonte à ma mère, parce que, pour moi, presque tout fait », a-t-elle expliqué. « J’aime mon père, bien sûr – cela va sans dire – mais elle était toujours là et il travaillait toujours. Il travaillait dur et il était vraiment intéressant. Et il l’aimait aussi.

La star de « Something’s Gotta Give », qui a grandi en Californie, est l’aînée de quatre enfants. Elle a dit à Kudrow à propos de sa mère : « J’ai vu à quel point elle a abandonné.

«J’ai mentionné la regarder obtenir ce couronnement et être Mme Highland Park. Après cela, nous avons déménagé à Santa Ana, et c’était fini », a-t-elle déclaré. « Il n’y avait plus d’essais. J’ai l’impression qu’elle a choisi la famille plutôt que ses rêves. Et elle était juste la meilleure mère, mais je pense qu’elle est la raison pour laquelle je ne me suis pas marié. Je ne voulais pas renoncer à mon indépendance.

Il y avait aussi une autre légère technicité qui a conduit à la décision de Keaton de ne jamais se marier.

« Au fait, personne ne m’a jamais demandé de les épouser non plus, donc cela pourrait être une bonne réponse », a-t-elle déclaré, ajoutant: « J’aurais dû commencer par cela et l’arrêter un jour. »

Keaton est sortie avec plusieurs des plus grands hommes d’Hollywood au fil des ans, dont Al Pacino, Jack Nicholson et Warren Beatty, et bien qu’aucune de ses relations passées ne se soit transformée en mariage, cela ne l’a pas empêchée de vivre sa vie non plus. En plus de jouer dans d’innombrables films à succès, Keaton a également adopté deux enfants lorsqu’elle avait la cinquantaine : sa fille Dexter et son fils Duke.