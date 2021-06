Diane Keaton partage sa scène préférée du « First Wives Club », le meilleur baiser du film

Au cours de sa carrière de plusieurs décennies de plus de 50 films, Diane Keaton a tout fait et se souvient de tous les meilleurs moments.

Et dans une nouvelle discussion dans le magazine Interview, où la lauréate d’un Oscar a répondu aux questions de personnes célèbres (comme pourquoi elle ne s’est jamais mariée), elle a tout mis en jeu – en particulier en ce qui concerne son moment préféré à l’écran de 1996 « The First Wives Club » et son baiser préféré à l’écran.

Dans le film, Keaton, maintenant âgé de 75 ans, a joué avec Bette Midler et Goldie Hawn dans le rôle de trois conjoints lésés qui se vengeaient de la manière la plus délicieuse.

Et puis ils se détendent avec une performance de l’hymne de Lesley Gore de 1963, « You Don’t Own Me » – qui, selon Keaton, était sa scène préférée dans le film.

Bette Midler, Diane Keaton et Goldie Hawn au milieu de leur reprise de « You Don’t Own Me » dans « The First Wives Club ». Alamy

Interprétant cette chanson, Keaton a déclaré à l’interviewer Ariana Grande était « tellement amusant ».

Grande a cependant eu un suivi: « Qu’est-ce que ça fait d’être si emblématique? »

« Je ne comprends pas exactement ce que cela signifie, mais c’est très gentil de votre part de le dire », a répondu Keaton. « Pouvez-vous m’expliquer en quoi je suis emblématique ? Qu’est-ce que c’est ? J’en comprends certains aspects, mais c’est difficile pour moi de gérer ça. Je ne le vois pas vraiment de cette façon. Je vis avec moi-même et je ‘ Je ne suis pas vraiment emblématique. Je me lève le matin et c’est encore moi. Je suis juste une autre personne qui dit : « Je ferais mieux de nourrir le chien. » »

Mais d’autres célébrités sont allées dans une direction différente. Liam Neeson, qui a joué avec Keaton dans « The Good Mother » en 1988, lui a demandé s’il était le meilleur amant à l’écran qu’elle ait jamais eu. Eh bien, comment répondez-vous à cela?

Tout comme Keaton l’a fait : « Oui, bien sûr », a-t-elle dit. « Cela va sans dire. Et vous êtes agréable à regarder. Je ne pense pas vous avoir vu depuis 30 ans, mais oui, vous êtes le meilleur amant à l’écran de tous les temps. Aucune hésitation là-dessus. »

Mais Neeson n’était pas son baiser préféré à l’écran. Cela est allé à Morgan Freeman, qui lui a directement demandé quel avait été son baiser préféré devant la caméra.

« Toi, Morgan », a-t-elle dit, faisant référence à leur film de 2014 « 5 Flights Up ». « Toi et ces lèvres. Tu es mon baiser préféré à l’écran. C’était un rêve. J’ai adoré chaque instant, et j’espère que nous pourrons le faire une fois de plus. Je suis ouvert à cette possibilité. »

Keaton avec Morgan Freeman, sur le point de partager un baiser moelleux dans « 5 Flights Up ». Focus Monde

Keaton a parlé des hommes qu’elle a embrassés auparavant, et en 2017, lorsqu’elle recevait un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière lors du gala de l’American Film Institute, Freeman, 84 ans, était dans le public. Il se leva et lut les commentaires qu’elle avait faits en comparant ses lèvres à des oreillers dans lesquels elle aimerait tomber à haute voix… à tout le monde !

Mais revenons à l’interview Interview. Il y avait au moins une question et une réponse quotidiennes, si nécessaire d’une manière ou d’une autre. Sarah Silverman a demandé : « Les habitants de la Terre ont besoin de savoir : dans quoi dormez-vous ?

Et sa réponse était à peu près aussi terre-à-terre qu’elle : « Je dors dans un T-shirt et un bas de pyjama. Ça fait du bien. Qu’est-ce que je vais porter ? Une nuisette ou quelque chose de joli et de dentelle ? Non. »