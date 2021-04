Diane Keaton étourdit dans ses cuissardes en peau de serpent – voyez le look audacieux!

Diane Keaton lance un nouveau look audacieux!

Le lauréat d’un Oscar, âgé de 75 ans, a été séduit par des bottes en peau de serpent à talons aiguilles et un chemisier blanc surdimensionné lors du tournage de la comédie romantique à venir « Mack & Rita » à Palm Springs. Keaton portait également ce qui semble être une longue perruque argentée qui tombait en cascade le long de ses épaules.

Diane Keaton a été aperçue portant des cuissardes en peau de serpent et une longue perruque argentée sur le tournage de son nouveau film « Mack & Rita ». Lele Nino / Backgrid

Le look audacieux de son personnage est bien loin du style personnel plus androgyne de Keaton de pantalons et de blazers à jambes larges, qu’elle surmonte souvent de chapeaux ou de bérets percutants. En fait, l’acteur est tellement fier de sa vaste collection qu’elle a montré quelques chapeaux préférés dans une publication hilarante sur Instagram en juillet dernier.

Le style personnel de Keaton a longtemps inclus des pantalons larges, des blazers et des chapeaux. Images Bauer-Griffin / GC

Keaton n’a jamais non plus été une pour les talons hauts à son époque, optant à la place pour des chaussures de style homme épaisses. Tandis que d’autres stars hollywoodiennes vacillaient en talons hauts lors de la cérémonie des Oscars 2004, Keaton s’est présentée dans une veste de soirée fringante (avec des queues!) Et une paire de chaussures noires et blanches à bout d’aile.

Keaton a associé une veste de soirée avec une cravate, un chapeau melon et des chaussures à bout d’aile lorsqu’elle a assisté à la cérémonie des Oscars en 2004. Vince Bucci / Getty Images

La légende hollywoodienne, qui est maman d’une fille, Dexter, 26 ans, et de son fils, Duke, 21 ans, a pour la première fois popularisé l’esthétique masculine pour femmes lorsqu’elle a joué dans la comédie de 1977 «Annie Hall». Dans le film, Keaton arbore une gamme de gilets et de cravates, une tendance de la mode qu’elle a poursuivie dans la vraie vie pendant des décennies par la suite.

Keaton a rendu les vêtements pour femmes à la mode quand elle a joué dans la comédie de 1977 «Annie Hall». Universal History Archive / Universal Images Group via Getty Images

La star du « First Wives Club » n’a jamais non plus été celle des couleurs vives. Elle a évoqué le manque de teintes flashy dans sa garde-robe dans un post Instagram de mai 2019. Keaton a posé pour une photo vêtue d’une robe orange vif tout en couvrant timidement son visage d’une main.

« J’ai décidé d’essayer une petite couleur pour la première fois en quatre ans! Que pensez-vous? Vous pouvez être honnête, je peux la prendre! » la drôle de dame a légendé la photo.

Les bottes accrocheuses et la longue perruque de Keaton nous enthousiasment encore plus pour « Mack & Rita ». Selon Deadline, la comédie dirigée par Katie Aselton raconte l’histoire d’une femme trentenaire nommée Mack (Elizabeth Lail) qui tombe dans une capsule de régression de bain sonore lors de l’enterrement de vie de garçon de son amie à Palm Springs et se présente comme une femme de 70 ans, qu’elle appelle tante Rita (Keaton).

«Mais la transformation de Mack n’a vraiment rien à voir avec son corps extérieur et Mack elle apprend que la réalité de la vieillesse n’est pas tout à fait ce qu’elle imaginait», poursuit la description. «Il s’avère qu’être à l’aise dans sa propre peau n’est pas une évidence à 70 ans, ou à n’importe quel âge, vraiment, parce que l’acceptation de soi vient de l’intérieur et seulement en vivant réellement.

Le film, qui n’a pas encore de date de sortie, met également en vedette Wendie Malick, Nicole Byer, Dustin Milligan, Taylour Paige et Simon Rex.