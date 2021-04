Choc et deuil dans le milieu artistique: Diana Pérez, une actrice de doublage mexicaine, est décédée ce mardi soir à l’âge de 51 ans. La nouvelle a été confirmée par ses collègues de la guilde Juan Carralero et a causé la tristesse de millions de fans en Amérique latine pour le grand nombre de personnages emblématiques que l’artiste a interprétés. Parmi eux se trouve Jessie de Pokémon et Luffy de One Piece.

« Voyager avec l’équipe Rocket à la vitesse de la lumière ma chère Diana Pérez. Elle fait déjà corps avec l’univers. Elle me manquera », était le message que Carralero a posté avec une image avec une partie du travail que l’actrice a fait au cours de sa carrière. « Nous sommes désolés de vous annoncer le décès de la grande actrice Diana Perez. Nous nous souviendrons toujours de sa présence charismatique, nous adressons nos condoléances à toute sa famille »a ajouté le compte Doblaje Mexicano qui ne révélait pas non plus les causes du décès.

Les personnages les plus importants que Diana Pérez a joué dans sa carrière (@carralero_juan)



Sa voix restera toujours dans les mémoires des fans car depuis les années 90 il incarnait personnages célèbres. Parmi les plus reconnus, il y avait Jessie, de 1997 à nos jours et avec sa phrase rappelée: « Pour protéger le monde de la dévastation! Pour dénoncer les ennemis de la vérité et de l’amour! »

Diana Pérez est décédée: l’actrice de doublage latine que vous avez entendue dans One Piece et Pokémon

De plus, la première voix de Singe de Luffy Dans One Piece, c’était Perez jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par Mireya Mendoza. Son CV comprend également Kagura (Inuyasha), Sorcier Hilda (Sabrina, la sorcière adolescente), Frida suárez (El Tigre: Les aventures de Manny Rivera) et Tracy McConell (Comment j’ai rencontré votre mère).

Parmi les condoléances figurait le message sincère de Eduardo Garza, reconnu pour avoir joué Elmo de Sesame Street ou Krillin de Dragon Ball Z. « Repose en paix Diana Pérez, une femme forte, cultivée, intelligente et très talentueuse. Tu vas bien maintenant, mon amie … rien ne fait plus mal. Bon voyage« , a écrit.







La perte du dolajista rejoint d’autres artistes qui étaient ses collègues: Toni Rodriguez est décédée le 22 avril et était célèbre pour sa voix de Libby Chessler dans la série Sabrina, la sorcière adolescente, tandis que Ricardo Silva, la voix de la chanson d’ouverture de Dragon Ball Z, est décédée en février.