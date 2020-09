Diana Herold: “Le Botox me serait fatal!” – explique le spécialiste

05.09.2020 21h45

Diana Herold et son Michael Thomaschautzki sont l’un des couples de la saison de cette année “Summer House of the Stars”. À l’avance, l’actrice a fait sensation avec une déclaration.

Dans le podcast Sommerhaus avec Martin Tietjen, elle explique qu’elle n’aurait jamais pu se faire injecter du Botox: “Je soupçonne que MS – Botox serait fatal pour moi!”

Un spécialiste explique

Elle dit que si une sclérose en plaques est suspectée, une telle procédure de beauté serait fatale. Mais est-ce vraiment vrai? klatsch-tratsch.de voulait en savoir plus et a demandé à un spécialiste.

Dr. Murat Dagdelen est un spécialiste de la chirurgie plastique et esthétique et le fondateur et directeur médical de DiaMonD Aesthetics et dit que cette affirmation n’est pas entièrement vraie.

Pour la faiblesse de la vessie

Au contraire, le Botox peut être utilisé de manière ciblée: “En général, le Botox (toxine botulique de type A) est même utilisé avec succès chez les patients atteints de SEP pour certaines indications.”

Et plus loin: «La neurotoxine est utilisée depuis 2011, par exemple, pour la faiblesse de la vessie – qui survient souvent chez les personnes atteintes de SEP. Par conséquent, la déclaration de Mme Herold n’est pas entièrement correcte. “

Pas entièrement inoffensif

Cependant, le médecin explique également qu’une procédure cosmétique doit être discutée avec un médecin et ne peut être totalement inoffensive:

«Mais ce qui est certainement correct: surtout avec une telle maladie, l’utilisation de la neurotoxine doit être contrôlée de manière approfondie et individuelle pour chaque patient. Pour des raisons purement esthétiques, l’utilisation du Botox n’est généralement pas recommandée. “

Dates de diffusion

Pour Diana Herold et son mari Michael, la «Maison d’été des stars» commence le 9 septembre. Avec sept autres couples de célébrités, les deux ont emménagé dans une maison à Münsterland.

