Diablo IV sortira en avril 2023 selon de nouveaux rapports

Après une longue attente, Tempête De Neige prévoit de tout nouveau »Diable IV » en avril 2023 selon de nouveaux rapports. Le quatrième opus de la populaire franchise de jeux vidéo »Diablo » fera bientôt sa grande annonce dans le Récompenses du jeu 2022qui aura lieu le 8 décembre.

Après son annonce, Blizzard rendra » Diablo IV » disponible en prévente, ainsi que le lancement d’une version bêta publique en février pour tester les capacités du serveur avant son lancement officiel en avril 2023. Pour le moment, il n’y a pas d’annonce officielle. du développeur, de nombreux utilisateurs au sein de Blizzard ont confirmé la véracité de ces rapports.

Ces derniers mois, de nombreux utilisateurs ont spéculé sur la date de sortie de « Diablo IV », le jeu ayant déjà deux bêtas fermées au cours de cette année. Afin de ne présenter aucune sorte de spoilers, la bêta de »Diablo IV » a permis aux joueurs de s’essayer au end-game du jeu, en laissant de côté tout sauf l’histoire.

Solamente jugadores de largo tiempo de la franquicia »Diablo » fueron invitados para unirse a la beta cerrada, con Blizzard declarando que quería hacer de los jugadores habituales de la franquicia una prioridad, después de años de resentimiento de la comunidad por ser ignorados por la compagnie.

De plus, une version Alpha privée a été prêtée aux amis et à la famille des employés de Blizzard en août de cette année, et beaucoup ont été impressionnés par les graphismes et le gameplay de « Diablo IV ».

Les fans espèrent que le nouvel épisode « Diablo » pourra racheter l’image de la franchise après le lancement controversé du jeu mobile « Diablo Immortal ». Les joueurs ont critiqué sa sortie pour sa conception « payer pour gagner », ne pouvant obtenir un équipement décent qu’en l’achetant avec de l’argent réel, et il a finalement été interdit dans deux pays, dont son principal marché cible en Chine.

Il faudra attendre la nouvelle édition des Game Awards le 8 décembre prochain pour voir de nouvelles nouveautés concernant »Diablo IV » de Blizzard.