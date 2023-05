Diablo IV obtient une bande-annonce en direct réalisée par Chloe Zhao

Le prochain jeu vidéo Diablo IV a obtenu une bande-annonce en direct pour faire la promotion de sa sortie, et il a même été réalisé par un cinéaste oscarisé. Chloé Zhaoqui a remporté le prix du meilleur réalisateur aux Oscars pour Nomadland en plus de réaliser le film de super-héros Éternelsa été directeur du Diablo IV bande-annonce. Elle a été rejointe par la co-réalisatrice Kiku Ohe. D’une durée d’un peu plus d’une minute, la bande-annonce, intitulée « Saviors Wanted », capture l’esprit du Diablo jeux d’une manière passionnante qui peut amener certains fans à se demander quand un film ou une émission de télévision en direct arrivera. Vous pouvez consulter la bande-annonce par vous-même ci-dessous.





« En travaillant avec Blizzard, nous avons eu la merveilleuse opportunité d’apporter le monde sombre, passionnant et imaginatif de Diablo IV à la vie », a déclaré Zhao à propos du travail sur le traielr, par Variété. « Diablo les fans sont très passionnés et beaucoup sont dans le jeu depuis plus de deux décennies. Nous voulons faire le bien des fans, honorer les riches traditions du jeu et la construction viscérale du monde tout en évoquant les émotions fortes que les joueurs ressentent en s’immergeant dans le jeu. »

La bande-annonce présente une version live-action de Sanctuary avec l’histoire reprenant 30 ans après les événements de Diablo III : Faucheur d’âmes. L’idée derrière la nouvelle bande-annonce de Zhao était de présenter une « histoire captivante qui mêle émotion et humanité aux personnages du jeu, [taking] téléspectateurs dans un voyage de destruction aux mains de Lilith, la Sainte Mère déterminée à régner sur Sanctuaire une fois de plus. »

Dans le jeu, les joueurs peuvent créer un personnage à partir de l’une des cinq classes disponibles : barbare, sorcier, druide, voleur et nécromancien. Les joueurs utiliseront leurs personnages pour améliorer progressivement leur armure et leur équipement tout en battant des ennemis de plus en plus difficiles.

Chloe Zhao passe derrière la caméra pour la bande-annonce de Diablo IV

Divertissement Blizzard

Le Diablo série de jeux vidéo a débuté avec le jeu original en 1997. Sa première suite Diablo 2 sortira en 2000, suivi de Diablo III en 2012. Chacune de ces suites obtiendrait divers packs de contenu et un remaster de Diablo 2 est sorti en 20021. L’année dernière, la franchise a donné une chance aux jeux mobiles avec Diablo Immortel.

Pendant ce temps, Zhao reste occupé au-delà de la réalisation de la bande-annonce en direct de Diablo IV. Le mois dernier, il a été annoncé qu’elle dirigerait Hamnet, un nouveau long métrage basé sur le roman de Maggie O’Farrell, avec qui Zhao écrit également le scénario. Il y a des rumeurs selon lesquelles son film Marvel Éternels recevra également une suite, bien que cela n’ait pas encore été confirmé ou officiellement annoncé par le réalisateur ou Marvel Studios. Zhao travaille également sur une nouvelle adaptation de Bram Stoker Dracula cela ajoutera une touche de science-fiction futuriste à l’histoire des vampires.

Diablo IV sera lancé le 6 juin sur PC, Xbox Series X | S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Il inclura la coopération en canapé sur les consoles au lancement. Le jeu peut être pré-acheté pour un accès anticipé jusqu’à quatre jours avant la sortie. Vous pouvez en savoir plus sur Diablo4.com.