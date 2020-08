Diablo Immortal : un teaser confime que Blizzard travaille bien sur le sujet

À l’occasion de ChinaJoy, la plus grande convention de jeux vidéo en Chine, Blizzard et NetEase ont présenté une nouvelle bande-annonce pour Diablo Immortal, le jeu mobile Diablo. Après son annonce controversée en 2018, le jeu mobile n’a pas eu beaucoup de présence à la BlizzCon 2019.

There has been a development update on Diablo Immortal!https://t.co/fjJOesjznR pic.twitter.com/5vW9PjsKB4 — DiabloFans (@TheChatGem) August 4, 2020

Blizzard a présenté une bande-annonce de près de trois minutes (voir ci-dessus), comprenant de nouveaux modèles, une interface utilisateur, des capacités et une apparition spéciale de Baal, le principal méchant de Diablo 2. Nous avons également une introduction rapide à six des classes de personnages de Diablo 3 : Barbare, Croisé, Chasseur de démons, Moine, Nécromancien et Sorcier. Blizzard n’a pas encore annoncé la sortie de The Witch Doctor for Diablo Immortal, et il n’est pas certain que la classe apparaisse un jour dans le jeu sur mobile.



Blizzard demeure encore flou sur le sujet

Lors d’une expérience pratique avec Diablo Immortal en 2018, le jeu a ressemblé à Diablo – bien que sans le cœur de la série.Le jeu présenté à la BlizzCon 2019 était beaucoup mieux. Ainsi, durant la conférence d’Activision Blizzard pour la présentation des résultats du quatrième trimestre, Blizzard a alors annoncé son intention de tester Diablo Immortal au milieu de l’année 2020. Cependant, le studio n’a pas encore révélé de plans concrets pour une bêta de Diablo Immortal.

On ne sait pas encore quand Blizzard et NetEase lanceront le jeu pour les appareils mobiles.