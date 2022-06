Diablo Immortal: Trouvez le golem de grès, vous invoquez donc le boss mondial (solution)

Qui ose, le Hôtes de l’enfer défier et écraser leurs serviteurs l’obtient dans l’action-aventure Diablo Immortel pour faire face à de nombreuses créatures terrifiantes qui peuvent vous donner des nuits blanches. Ceux-ci comprennent principalement les puissants boss mondiauxqui ne peut être vaincu qu’en grands groupes.

Parmi ces personnages terrifiants des Mille et Un Cauchemars se trouve un monstre connu sous le nom de Golem de grès est connu. Si vous voulez vaincre cette monstruosité, vous devez vous rendre au même endroit où vous avez trouvé le Hydre patchwork peut s’opposer. Où c’est exactement et comment vous invoquez le golem, nous vous le dirons dans celui-ci Guide.

Diablo Immortal: Comment trouver et invoquer le golem de grès

Avant même de penser à jouer avec un être qui est censé être un chef mondial pour le fin du jeu a été créé, votre personnage doit niveau 60 atteint. Vous devez également définir le niveau de difficulté enfer 1 activé, sinon ni le golem ni l’hydre ne sont visibles.

Cependant, si vous avez déjà réalisé cette progression dans « Diablo Immortal », votre chemin vous mènera dans une zone connue sous le nom de Les archives de Zoltun Kull (Bibliothèque de Zoltun Kulle) est connue. Vous visiterez de toute façon le lieu au cours de la campagne, vous n’avez donc pas à le rechercher en premier. Ce que vous devez rechercher, cependant, ce sont les pages perdues.

Ces articles dans l’original Pages perdues chaud, sont dispersés partout dans le sol des archives et apparaissent à chaque fois par coïncidencevous n’avez donc pas d’autre choix que de garder les yeux ouverts et explorez tous les coins de la région. Ceci est bien sûr également possible en groupe si vous gagner du temps et des efforts vouloir.

Seulement si vous cinq de ces pages trouvé, vous recevrez un nouvel article. A savoir le Tomes de portailun livre qui vous permet quelque part dans les archives ouvrir un portail. Ce portail mène soit à un mini-donjonconnu comme Chambre cachée de Kullou invoquer l’un des deux boss mondiaux, Hydre patchwork ou Golem de grès.

Réalisé avec votre personnage au moins niveau 60 et active le Difficulté Enfer 1

et active le Aller dans la zone Les archives de Zoltun Kull

Collecte dans les archives cinq pages perdues et crée ainsi un Tomes de portail

et crée ainsi un Utilisez le tome et utilisez-le pour créer un portailsoit dans un Chambre cachée ou à un puissant boss mondial

Peu importe où mène votre portail, que vous puissiez entrer dans un mini-donjon ou combattre un boss mondial, vous l’avez environ deux minutes le temps d’atteindre cet endroit. Les patrons sont généralement situés de toute façon beaucoup d’autres joueursattendant de pondre une telle créature.

Après tout, une telle incantation est un événements, qui informera tous les autres combattants de la zone. Pas étonnant, après tout, que seuls les grands groupes aient une réelle chance contre une créature comme l’hydre et le butin est gigantesque, c’est pourquoi tout le monde veut s’assurer une part du gâteau.

L’hydre apparaît au passage à l’ouest de la zonetandis que le golem de grès dans le nord apparaîtra. Cependant, toute personne connaissant déjà les archives, ce qui est très probable après avoir recherché les pages perdues, devrait visiter les deux endroits. facilement en moins de deux minutes accessible.

Cependant, si vous avez la malchance qu’il n’y ait que quelques autres joueurs sur place et que vous n’ayez pas un groupe assez grand pour tenir tête au golem, puis attendez. Après tout, dans Diablo Immortal, des héros courageux viennent régulièrement se battre avec le boss mondialalors rejoignez-les dans ce cas.

Si attendre ne vous aide pas, vous pouvez toujours rechercher un groupe dans le chat. Partent généralement à tout moment de la journée guerriers trouver ceux désireux de défier un adversaire aussi exigeant.