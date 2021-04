Diablo Immortal: Signs of Life – Closed Alpha commence ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le jeu mobile Diablo Immortal rapporte après une longue pause avec des nouvelles passionnantes: la phase de test alpha fermée a commencé et apporte de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux systèmes.

À l’attention des fans de Diablo et des amis des jeux mobiles sombres: la prochaine phase de test du jeu Blizzard a commencé! Aujourd’hui, les portes se sont ouvertes pour un petit nombre d’utilisateurs australiens d’Android ainsi que pour les représentants de la presse et les créateurs de contenu. Depuis plusieurs semaines, vous avez maintenant la possibilité de vous faire une première impression du titre de hack-and-slay mobile et de le mettre à l’épreuve.

Habituellement, une phase bêta fermée et plus tard ouverte suit un certain temps après l’alpha fermée, au cours de laquelle beaucoup plus de joueurs sont autorisés à plonger dans l’univers mobile de Diablo. Cependant, les plans pour cela ne sont pas encore connus.

Comment va Diablo Immortal?

Les fans se souviendront peut-être: en novembre 2018, le célèbre éditeur de jeux Blizzard (World of Warcraft) a annoncé le jeu mobile Diablo Immortal – pas entièrement sans shitstorm – à la BlizzCon et est ensuite resté silencieux sur le jeu pendant près de deux ans. Les tests alpha techniques ont commencé en décembre 2020 et maintenant certains joueurs sélectionnés sont également autorisés à jouer. Le fait que le développeur et l’éditeur soit maintenant de retour est un bon signe pour tous ceux qui attendent avec impatience la publication.



Avec le Crusader, l’Alpha fermée propose une nouvelle classe de personnages, entre autres. Chasseur de démons, moine, magicien et barbare sont déjà implémentés, le nécromancien suivra plus tard. Vous pouvez également tenter votre chance dans la grotte des échos, un nouveau donjon dont l’entrée est loin dans la toundra gelée.

En plus de nombreux contenus PvE, Diablo Immortal vous donne également la possibilité de vous battre contre d’autres joueurs. Les batailles PvP se déroulent en équipes composées de huit membres: un groupe défend, l’autre attaque.

Après avoir été très calme sur le jeu mobile pendant une longue période, il semble maintenant aller de l’avant. Vous pouvez être curieux de voir comment Diablo Immortal se développera à l’avenir.









