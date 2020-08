Diablo Immortal réapparaît avec une nouvelle bande-annonce à ChinaJoy 2020

Avant l’annonce officielle de le quatrième opus de la saga, Tempête De Neige surpris tout le monde en dévoilant Diable immortel, un jeu vidéo qui ne verrait le jour que sur les appareils mobiles. L’accueil de la communauté des utilisateurs a été très froid, mais la société est restée ferme et a déclaré à plusieurs reprises que ce jeu pourra fonctionner de manière autonome.

L’une des dernières nouvelles que nous avons eues sur son développement remonte au début du mois de février dernier, lorsque Tempête De Neige a déclaré que tout au long cette année, les premiers tests de la phase alpha commenceraient du jeu vidéo. Après des mois d’attente, il semble que ce moment soit très proche, car pendant l’événement ChineJoy 2020 le titre a été montré dans un nouvelle bande-annonce.

De nouveaux extraits de la vidéo en question sont affichés. gameplay concentré sur le système de combat, ainsi que quelques cinématiques qui servent à présenter certains des personnages qui seront disponibles. Un autre aspect que l’on peut voir dans la bande-annonce est la conception de nombreux scénarios qui se visite tout au long de l’aventure, en passant par des donjons gelés et désertiques et même certains avec un ton infernal.

Diable immortel est actuellement en cours de développement pour les appareils mobiles iOS et Android, et pour le plus grand plaisir des utilisateurs chinois, Blizzard a annoncé que la préinscription est maintenant ouverte dans cette région. Espérons qu’il atteindra bientôt d’autres pays également.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂