Diablo Immortal: Comment trouver et vaincre le boss du raid Vitaath The Trembling Death (Guide)

Outre l’habituel écume d’enfervous dans Diablo Immortel il faut se battre, il y a aussi quelques des adversaires vraiment difficilesqui ne peut être placé que par les meilleurs joueurs, mais aussi récompenses très spéciales promettre. L’un de ces adversaires est le monstre Vitaath la mort tremblante.

À ceci boss de raid c’est un ennemi extrêmement exigeantqui vous demande de connaître votre personnage de fond en comble, de savoir exactement ce que vous avez à faire sur le champ de bataille et au mieux dans un groupe bien assorti combats Si tel est le cas, nous vous le dirons dans celui-ci Guideoù vous pouvez trouver Vitaah et le vaincre.

À la recherche de Diablo Immortal : Vitaath la mort frissonnante

Avant même d’y penser, entrez dans le Bataille contre Vitaath pour tomber, il faut d’abord Vous avez terminé la campagne principale avoir. Parce que seuls ceux qui ont terminé l’histoire principale de « Diablo Immortal » peuvent le faire Reliquaire de l’enfer recevez et affrontez de nouveaux boss de raid.

L’objet dans l’original Helliquaire appelé est un élément destiné à capturer les âmes de puissants démons et de fermer. Pour vous, cependant, l’objet sert principalement à ouvrir des raids dans lesquels vous une fois par semaine vous pouvez rivaliser avec huit joueurs contre des boss spéciaux.

un gentil effet bonus il y en a en plus, car le Reliquaire de l’Enfer sert aussi à renforcer votre personnage. Donc, vous obtenez d’une part un buff pour votre cote de combat et de l’autre buff spécial dans les portails de défi. Cependant, pour utiliser tout cela, vous devez d’abord trouver cet objet spécial.

Pour cela, complétez l’histoire principale du jeu puis visitez si vous avez déjà niveau 45 ont atteint Deckard Caïnqui es-tu nouvelle quête assigne. Cela finira par vous mener à cela Barbare Smith Rayekqui es-tu dans un mini série de quêtes explique les fonctions du Reliquaire de l’Enfer.

Cherchez-en un autre maintenant groupe de huit joueurs aguerrisle moyen le plus rapide de le faire est d’utiliser le Arbre d’Einfrin dans le Centre Westmark et interagir avec le reliquaire de l’enfer là-bas. Avez-vous les boss de raid ? Lassal l’Enlacé de Flamme et Chaos Herald Pyl déjà vaincu, vous pouvez maintenant défier Vitaath.

Allez ensuite à l’endroit Toundra geléeune zone où un Niveaux de 50 à 55 est recommandé. Vous trouverez le poste que vous recherchez à l’est de la grotte des échos. Interagissez avec le portail pour commencer le combat contre le boss du raid, mais assurez-vous d’avoir les mains serrées Puissance de combat 2 280 dépassé, sinon vous avez peu de chances de gagner.

Diablo Immortal : Vaincre Vitaath, voici comment

Dès que tu meurs arène une fois que vous l’aurez atteint, vous le remarquerez différents hommes de main de Vitaath à faire, donc votre groupe doit également être assez équilibré et tout le monde doit savoir exactement comment grands groupes fait, sans laisser les autres joueurs derrière. Ce n’est que lorsque ces sous-fifres sont vaincus que le vrai commence Bataille contre le boss.

Dans ce combat sont des personnages qui sont sur le point attaques à distance avoir un net avantage. Plus vous êtes proche de Vitaath, plus le danger de l’un d’entre eux est grand fortes attaques de glace descendez. à distance avoir plus d’espace et plus de temps pour esquiver les attaques de ce démon glacial.

Bataille contre Vitaath : étape 1

Au début du combat, ce boss de raid dans Diablo Immortal se déplace toujours dans une très petite zone et attaque les membres de votre groupe à intervalles aléatoires sur. Soyez très prudent au début lorsqu’il s’agit de Les attaques spéciales de Vitaath va, dont il utilise quatre types différents dans la phase 1.

anneaux de glace : Quatre zones de glace sont créées, représentées par des marqueurs bleus au sol. Celui qui se tient ici reçoit une magie de glace sur la tête. Esquivez ces sorts en sortant simplement des cercles.

: Quatre zones de glace sont créées, représentées par des marqueurs bleus au sol. Celui qui se tient ici reçoit une magie de glace sur la tête. Esquivez ces sorts en sortant simplement des cercles. épée de glace : Vitaath utilise sa lame pour effectuer une attaque vers l’avant. On vous montrera la zone touchée, alors manquez simplement de marquage.

: Vitaath utilise sa lame pour effectuer une attaque vers l’avant. On vous montrera la zone touchée, alors manquez simplement de marquage. stalactite : Le boss du raid lance des glaçons en ligne droite devant lui. La zone correspondante vous sera montrée, vous pouvez donc simplement esquiver sur le côté.

: Le boss du raid lance des glaçons en ligne droite devant lui. La zone correspondante vous sera montrée, vous pouvez donc simplement esquiver sur le côté. débuff de glace: Un joueur aléatoire gagne un debuff glacial qui inflige des dégâts au fil du temps. Les autres joueurs doivent rester à l’écart du personnage affecté.

Bataille contre Vitaath : Phase 2

avez-vous de la vitamine infligé une bonne quantité de dégâtscommence étape 2ce qui est annoncé par le fait que le boss du raid monte dans les airs et invoque de nouveaux sous-fifres. Votre tâche principale est maintenant de vous occuper de ces hommes de main, en particulier ceux clonerque le patron crée de lui-même et qui aussi Invoquer des glaçons être capable.

Une fois que vous vous êtes occupé des sbires, Vitaath reviendra et vous rencontrera généralement avec les mêmes attaques, qu’elle a déjà utilisé dans la phase 1. Que signifie encore pour toi pour garder tes distances, esquivez à temps et faites attention à vos coéquipiers. Les combattants à distance en ont encore un ici avantage dû.

Mais c’est aussi possible, ce boss de raid de « Diablo Immortal » bon tir en combat rapproché à faire sous les fesses. Attends juste ça jusqu’à ce que Vitaath soit distrait et regarde dans une direction différente. Déchaînez ensuite vos attaques de mêlée les plus puissantes pour infliger de réels dégâts et poursuivre le combat dérive vers la phase 3.

Bataille contre Vitaath : étape 3

Dans la troisième phase, Vitaath augmente à nouveau la chaleur et vous devez vous assurer infliger un maximum de dégâts le plus rapidement possiblecar plus le combat dure, plus le vôtre est mauvais chances de gagner. Faites surtout attention à ces nouvelle attaque de zoneque Vitaath invoquera.

Cette attaque de zone sans but faite de glace vole dans toutes les directions et peut être difficile à esquiver, vous devrez donc faire très attention dans la phase 3. entre compagnies aériennesqui vous sont affichés au sol, vous pouvez vous tenir debout en toute sécurité, les combattants à longue portée ont ici encore un grand avantage, car la zone de sécurité est à l’arrière Devenir plus important devient.

Vitaath utilisera également d’autres capacités, mais la sienne est la seule qui mérite d’être mentionnée Invocation de nouveaux serviteursque vous devez toujours vaincre en premier, sinon le combat sera très rapide très désordonné volonté et chances d’un attaque forte être touché monte en flèche massivement.

Bataille contre Vitaath : étape 4

La dernière phase similaire à la phase 2car Vitaath utilisera tout ce que vous avez déjà vu là-bas, sauf que cette fois ce sera le boss du raid ne t’envole pasmais continuez joyeusement à lancer des attaques encore et encore nouveaux clones et hommes de main convoquer. Alors maintenant, vous devez utiliser tout ce que vous avez appris dans les trois premières phases ont.

Ici aussi, il est avantageux pour trouver la distance au patron et vous devez à nouveau favoriser les sous-fifres. Une fois que vous avez tué tout le monde, Vitaath devrait finir par trembler de mort après quelques bons coups. Gardez à l’esprit que votre récompense dépend de laquelle niveau de difficulté vous avez combattu ce boss dans Diablo Immortal.