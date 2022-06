Diablo Immortal arrive sur Android : vous ne pouvez y jouer correctement que si votre téléphone répond à ces exigences

Partager

Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement Diablo Immortal sur votre mobile… tant que vous remplissez ces conditions.

Ça fait un moment, mais Diable immortel Il a enfin atterri sur Android et iOS, et est accessible à tous avec un téléchargement gratuit.

La jeu de rôle d’action tant attendu de Blizzard Il a été développé par le géant chinois NetEase, et promet de fournir une expérience MMORPG complète aux utilisateurs, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est joué.

Mais Diablo Immortal n’est pas pour tout le monde : le le jeu a des exigences strictes pour pouvoir y jouer sur des appareils mobiles, y compris 12 Go de stockage gratuit ou un processeur récent. Passons-les tous en revue.

De quoi avez-vous besoin pour pouvoir jouer à Diablo Immortal sur votre mobile

Blizzard a lui-même publié sur son site Internet une liste avec les Configuration minimale requise pour exécuter Diablo Immortal sur des appareils le cas échéant, y compris les tablettes et les téléphones Android. Les exigences sont à la hauteur de ce qui est attendu pour un jeu avec une section graphique aussi avancée que celle-ci. Parmi eux, nous retrouvons les suivants :

Système opératif: Android 5.0 Lollipop ou supérieur

Android 5.0 Lollipop ou supérieur Processeur : Snapdragon 660/Exynos 9611 ou supérieur

: Snapdragon 660/Exynos 9611 ou supérieur GPU : Adreno 512 / Mali-G62 MP3 ou supérieur

: Adreno 512 / Mali-G62 MP3 ou supérieur Mémoire RAM: 2 Go

A cela il faut ajouter le 12 Go de stockage interne nécessaire de stocker à la fois le 2 Go de téléchargement de jeucomme les 10 Go supplémentaires de données et de ressources nécessaires**, qui seront téléchargées après l’installation du jeu.

Gardez également à l’esprit que Diablo Immortal est un jeu multijoueur qui nécessite une connexion Internet permanente pour fonctionner, ainsi qu’un profil Battle.net pour pouvoir participer aux jeux en ligne. Si vous recherchez des jeux hors ligne, vous feriez mieux de chercher ailleurs.

Comme prévu, le jeu peut être télécharger entièrement gratuitement via Google Play sur Android et l’App Store sur iOS.

