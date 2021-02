« Diablo II Resurrected » annoncé par Blizzard

Il y avait des rumeurs depuis un certain temps et Tempête De Neige a officialisé la nouvelle aujourd’hui lors de la cérémonie d’ouverture de BlizzCon en ligne. « Diablo II » est enfin de retour dans une nouvelle itération remasterisée intitulée « Diablo II ressuscité ».

Bienvenue en enfer. #DiabloII: Ressuscité vous invite à retourner dans les flammes.

⚔️ Visuels et audio remasterisés

PC et console avec progression croisée

Même gameplay classique

En tant que peut-être l’entrée la plus aimée de la série de longue date, il s’agit maintenant du troisième match de «Diablo» en développement chez Blizzard avec «Diablo Immortal» et «Diablo IV».

«Diablo II ressuscité» a été révélé à la BlizzCon sous la forme d’une nouvelle bande-annonce rappelant le jeu original. Sur le plan du jeu, cette nouvelle itération se joue à l’identique du premier « Diablo II » malgré les images polies peut être réactivé en appuyant sur une touche, tout comme d’autres remasters que nous avons vus ces dernières années. La cinématographie et l’audio ont également été révisés avec d’autres changements de qualité de vie.

Autant que les rapports précédents le suggéraient également, Visions vicariales C’est aussi l’étude qui fonctionne dans « Diablo II ressuscité ». Anciennement partie de Activision, Vicaire est l’équipe qui a travaillé sur le remastering comme « Crash Bandicoot N Sane Trilogy » et « Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 ».

«Diablo II ressuscité» Il sera lancé à une date non spécifiée plus tard cette année et frappera toutes les principales plates-formes. Ceci comprend Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.