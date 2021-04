Diablo II Resurrected Alpha Dates pour PC

Si vous avez hâte d’y être, écrivez ceci, coupable: Diablo II Resurrected alpha dates.

Depuis son annonce, il semble que le remake du deuxième opus de Diablo ait plus d’attraction et avance plus vite que le quatrième ou la version mobile. En fait, nous ne sommes qu’à deux jours du premier coup d’envoi. Et est-ce que Blizzard a annoncé le Diablo II Dates alpha ressuscitées.

Ce sera du 10 au 13 avril prochain où nous pourrons jouer à ce premier test du jeu. Cependant, et malgré le fait que le jeu sortira sur consoles, cet alpha ne sera disponible que sur PC. De plus, c’est un test fermé et accessible à quelques-uns. Les utilisateurs qui se sont inscrits pour en savoir plus sur le titre Blizzard pourront avoir une clé.

La distribution de ceux-ci débutera à 04h00 du matin du vendredi au samedi sur notre territoire. A partir de ce moment, ceux qui en auront pourront jouer jusqu’à 6 heures du matin le mardi 13. Comme on dit, toujours à l’heure espagnole.

Évidemment, tout le jeu ne sera pas disponible dans le test, ni toutes les classes. En fait, on ne peut jouer que les actes I et II et avec la Sorcière, le Barbare ou l’Amazonie. Cette combinaison est déjà un peu plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Que deux actes dans Diablo II sont un bon moment pour donner des hôtes.

Le test est également limité à un seul joueur, alors n’attendez rien de multi ou quoi que ce soit de ce genre. Et bien sûr, rien de ce que nous obtenons n’entrera dans notre fichier de sauvegarde. Tout sera perdu une fois le test terminé.

Alors maintenant, vous savez à quoi vous êtes confronté. Voulez-vous jouer même avec ces restrictions, coupable?