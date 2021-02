Diablo 4 – Rogue révèle, que peut faire le tueur?

Si tu Diablo, alors vous avez joué la première ramification, vous souvenez-vous encore de la classe des méchants? Pendant ce temps, Blizzard continue de travailler dessus Diablo 4 et une chose devient claire. Bien qu’il s’agisse de classes fondamentalement bien connues, le chasseresse nouvellement annoncée tout sauf démodé.

La classe est bien plus une classe Combinaison d’autres classes ou styles de jeu. C’est ainsi que le méchant aka la chasseresse en devient enfin un mélange représentent des classes plus anciennes. Un mélange de ça Scélérat, Chasseur d’assassin et de démon.

Blizzard a dévoilé la première bande-annonce avec gameplay lors de la BlizzConline 2021. Ici, vous pouvez avoir une première impression:

Diablo IV: Rogue révèle, que peut faire le tueur?

The Slayer est fondamentalement un méchant qui agit de l’ombre. Mais il peut même être équipé d’un arc et en général il est basé sur plusieurs gameplays, dont l’un haut degré de personnalisation permet. C’est un Classe hybride et le premier du genre.

Vous pouvez utiliser des combats au corps à corps ou à distance ainsi que des pièges magistraux avec lesquels vous démembrez les ennemis dans Sanctuary. Et ce n’était pas tout. Elle apporte beaucoup:

Chute

Poisons

Magie de l’ombre

Techniques spéciales

La particularité du Slayer est que vous pouvez y jouer comme une classe hybride à votre guise. La dite Spécialisations peut environ Progression en jeu peut être déverrouillé. Les 3 directions sont:

Points combinés (Points combo) transforme le jeu en jeu de rythme

(Points combo) transforme le jeu en jeu de rythme Ombragé (Shadow Realm) construit tout sur un ultime: défensif ou offensif!

(Shadow Realm) construit tout sur un ultime: défensif ou offensif! Profiter de la faiblesse (Exploit Weakness) montre les points faibles des ennemis dans certaines situations

En plus de cela, il y a un Système de potions d’arme (Weapon Ambush System) vous donne toutes vos attaques en appuyant sur un bouton Attaques de poison, d’ombre ou de poison transformé.

Avec les spécialisations, la chasseresse est censée classe la plus flexible jamais fait pour un jeu Diablo.

Discussion avec les développeurs: Si vous souhaitez en savoir plus sur « Diablo 4 », écoutez la présentation du panel du BlizzConline 2021 qui nous vous avons impliqué ici:

De la Date de sortie de « Diablo IV » est si loin pas encore connu. Cependant, cela devrait prendre un certain temps avant que le jeu ne soit finalement publié. Allez-vous essayer le Slayer ou préférez-vous passer à une classe différente?