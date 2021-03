Diablo 2: Resurrected obtient une optimisation DualSense sur PS5

Blizzard a sur le BlizzConline 2021 confirmé qu’ils sont à un Diablo 2-Travail remasterisé. Diablo 2: ressuscité lit la révision et apporte Graphiques HD, nouvelles animations et un look général qui donne envie de rejouer.

En fait, il y a aussi l’une ou l’autre optimisation sur laquelle on travaille encore avec assiduité. Blizzard a confirmé via Robert Gallerani et Maxine Virtue qu’il y a d’autres petites choses techniques qui devraient plaire à la communauté PlayStation, entre autres.

Version PS5 de Diablo II: ressuscité avec les fonctionnalités DualSense?

La version PS5 devrait, entre autres, bénéficier des fonctionnalités du contrôleur DualSense. On parle de rétroaction haptique. Cela peut arriver, par exemple, lorsque des sorts sont utilisés. Mais à quoi cela ressemble exactement n’est pas encore clair:

«Nous travaillons toujours sur la façon de l’utiliser, mais le retour haptique du contrôleur est très excitant. C’est pourquoi nous aimerions l’utiliser. «

Vous travaillez donc toujours sur l’implémentation exacte des fonctionnalités, donc rien n’est encore gravé dans la pierre. Mais il reste à voir comment ils utilisent les nouvelles possibilités avec le Diablo remasterisé.

Bon à savoir: Au fait, vous n’avez pas à vous inquiéter que Blizzard ait trop changé le titre. Ce n’est pas comme ça.

Le patron de Diablo, Rod Fergusson, actuellement responsable de la marque Diablo, confirme qu’ils sont sur Le gameplay de base n’a rien changé pour avoir. Seules des améliorations mineures ont été apportées afin de pouvoir maintenir le gameplay populaire à la fin.

Quand la sortie aura-t-elle lieu? « Diablo 2: Ressuscité » apparaît en 2021 pour PC, PS4, PS5, Xbox Series X / S, Xbox One et Nintendo Switch.