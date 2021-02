Diablo 2 Resurrected est officiel: le roi du RPG d’action revient remasterisé sur PC et consoles

Blizzard ramène le classique avec de meilleurs graphismes et un mode multijoueur intact. Bande-annonce et détails.

On avait spéculé sur la possibilité de son retour, mais malgré cela, cela semblait quelque chose d’impossible, un désir inatteignable que nous savons aujourd’hui réel. Tempête De Neige a annoncé Diablo II: Resurrected, la remasterisation de ce grand jeu d’action RPG qui ramène le classique avec des améliorations graphiques et sonores, prenant ses batailles passionnantes contre les hordes de l’enfer pour la première fois également pour consoles.

« Les joueurs vétérans, et ceux qui l’ont manqué lors de sa sortie il y a 20 ans, peuvent désormais découvrir l’action intemporelle de Diablo 2 avec des graphismes mis à jour et un meilleur son qui tire parti du matériel actuel », lit-on dans le communiqué de presse officiel. jeu vidéo d’action et de rôle attendu qui sortira sur PC, Xbox Series X | S, PS5, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch, profitant également du croix sauvée entre PC et autres plates-formes.

Ressuscité permettra à l’option de basculer les graphiques entre la version originale et le remasteringEn son temps, quand les gens ont commencé à parler de la possibilité de voir un remastering du classique, ses auteurs originaux ont souligné qu’il serait difficile de voir Diablo 2 Remaster, car il faudrait le faire à partir de zéro. Dit et fait par Blizzard. Les sprites 2D qui ont été utilisés pour donner vie à vos héros et monstres ont été refait en 3D pour les rendre plus beaux que jamais, en actualisant les effets visuels, en améliorant l’éclairage, les textures et même les animations pour que le combat contre Diablo et son armée de démons soit plus spectaculaire que jamais.

La remasterisation du mythique Diablo 2 atteindra le 4K, sa musique et ses sons ont été améliorés pour profiter du Dolby Surround 7.1, et pour les nostalgiques, comme dans d’autres œuvres similaires, le option pour changer les graphiques entre la version originale et le remastering. Blizzard a également profité de la relance du classique pour refaire son imposant cinématique, qui à l’époque nous laissait sans voix avec sa qualité technique. Ce qui ne varie pas, c’est l’action passionnante de ce RPG, qui nous permet de prendre le contrôle de sept héros très différents les uns des autres, y compris le druide et l’assassin, qui étaient la nouveauté de l’extension Lord of Destruction.

La coopérative et compétitive dans Diablo 2

L’un des grands avantages de Diablo 2 était son multijoueur coopératif et compétitif, et ceux-ci restent intacts dans cette remasterisation, ce qui nous permettra jouer entre 8 amis. Pouvez-vous vaincre les Burning Hells au niveau de difficulté le plus élevé? Sans aucun doute, avec des amis, ce sera une expérience plus amusante et excitante. À ce stade, il est important de se rappeler que les joueurs peuvent incarner sept classes de héros: Amazon, Assassin, Barbare, Druide, Nécromancien, Paladin et Sorcière. Chacun de ces personnages peut apprendre diverses compétences, se spécialisant dans des styles de combat très différents, même pour la même classe de personnage.

Si vous êtes déjà fatigué de coopérer, dans Diablo 2 Resurrection, vous pouvez également affronter d’autres joueurs, auxquels vous vous couperez l’oreille lorsque vous les vaincrez. Envie de jouer maintenant? Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie spécifique au-delà 2021, mais un Technique alpha sur PC pour lequel vous pouvez vous inscrire à Diablo 2. com. Si vous souhaitez connaître l’histoire de cette série à succès, n’hésitez pas à consulter nos souvenirs rétro de Diablo, dans lesquels on parle des origines de la saga. D’autre part, dans le cadre des annonces de la BlizzCon, la nouvelle classe Diablo 4 a également été présentée avec une bande-annonce et des détails.

