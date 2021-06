« Diablo 2: Resurrected » dévoile enfin sa date de sortie

Lors de la présentation Xbox/Bethesda lors de l’édition 2021 de l’E3, Blizzard a enfin dévoilé la date de sortie de « Diablo II : Resurrected », qui s’apprête à accrocher à nouveau les joueurs le 23 septembre 2021.

Blizzard accordera aux joueurs pré-commandés un accès bêta exclusif au jeu, ainsi que de nouveaux compléments cosmétiques pour leurs personnages, qui seront basés sur « Diablo III ». La présentation comportait également un nouvel aperçu dans lequel les performances graphiques du jeu étaient révélées grâce au matériel Xbox.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel’s Avengers révèle un aperçu de l’expansion de Black Panther

Jusqu’à présent, tout semble indiquer que « Diablo II » a reçu une amélioration visuelle impressionnante par rapport à sa version originale, en plus que les joueurs de PS4, PS5, PC, Xbox One, Series X/S et Nintendo Switch pourront profiter de ça.

Bien que Blizzard n’ait pas encore révélé plus de détails à ce sujet, on sait que la bêta du jeu prendra en charge ses différentes plateformes, bien qu’elle n’aura que cinq classes disponibles dans le jeu : Amazon, Barbarian, Paladin, Sorcerer et Druid.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Les Gardiens de la Galaxie » auront leur propre jeu vidéo

Les premiers indices sur la sortie de « Diablo II: Resurrected » ont été présentés plus tôt cette année lors de la conférence virtuelle BlizzConline, dans laquelle il a été révélé que le jeu conserve le gameplay et l’histoire du titre original, mais présente des graphismes améliorés pour correspondre aux plates-formes actuelles. , y compris la prise en charge de l’Ultra Haute Définition 4K (2160p) pour les utilisateurs de PC.

Blizzard Entertainment a récemment révélé de nouveaux détails pour les joueurs de « Diablo III » qui attendent avec impatience l’arrivée de sa 24e saison, confirmant qu’elle sera disponible à partir du jeudi 17 juin pendant deux semaines.