Diablo 2: Resurrected Beta date de sortie confirmés, la bêta ouverte commence la semaine prochaine sur PS5, PS4

50factory Pignon 13 dents 428 Yamaha XTR, Beta RR 125... Afam

Pignon 13 dents Afam Yamaha XTR, Beta RR 125 Pignon de sortie de boîte neuf adaptable pour moto 125cc Yamaha XTR, YBR, Rieju, Beta RR... Caractéristiques techniques et dimensions du pignon denté avant Marque: Afam Type de transmission: 428 Nombre de dents: 13 Matière: acier Couleur: gris Nombre de trous de fixation: 2 et 2 Entraxes de fixation du pignon: 30mm et 34mm Diamètres des trous de fixation: 6mm et 5mm Dimensions du pignon détaillées sur le schéma Il est indispensable de s'assurer du type de transmission dont vous avez besoin avant commande. Sur les petites cylindrées nous retrouvons majoritairement sur les 50cc du 420 (largeur 6mm, entraxe 12.7mm) mais certaines 50 et la plupart des 125 sont équipées en 428 (largeur 7mm, entraxe 12.7mm), voire pour les 125 en 520 (largeur 6mm, entraxe 15.8mm). L'ensemble des pièces du kit à savoir le pignon, la chaîne et la couronne doivent impérativement être du même type. Pour le montage d'une chaîne avec attache rapide, une pince multi-prises et éventuellement un tournevis plat suffiront. Si vous devez la raccourcir il vous faudra alors un dérive-chaîne. Pour éviter cela pensez bien à compter le nombre de maillons nécessaire pour commander la bonne longueur. Applications : BETA RE 125 Enduro (2010 - 2016) BETA RR 125 Enduro (2010 - 2016) BETA RR 125 Motard (2010 2013) MH/MOTOR HISPANIA 125 Duna Dual Plus Trail (2008 - 2010) MH/MOTOR HISPANIA 125 Duna Hard Road Enduro (2008 - 2012) MH/MOTOR HISPANIA 125 Duna Sports City Supermotard (2008 - 2010) MH/MOTOR HISPANIA MH7 125 Naked (2008 2010) RIEJU 125 AC Marathon (2009 - 2011) RIEJU 125 AC Marathon Supermotard (2010 - 2011) RIEJU 125 Tango (2006 - 2015) RIEJU 125 Tango Motard (2008 - 2009) RIEJU 125 Tango Pro (2007 2010) YAMAHA TT-R 125 (2000 - 2005) YAMAHA TT-R 125 E (2004 - 2009) YAMAHA TT-R 125 LW (2000 - 2016) YAMAHA TT-R 125 LWE (2003 - 2020) YAMAHA XT 125 R (2005 - 2011) YAMAHA XT 125 X (2005 - 2011) YAMAHA YB 125 SPD (2008) YAMAHA YBR 125 E (2006 - 2013) YAMAHA YBR 125 ED (2007 - 2014) YAMAHA YBR 125 EGS (2008 - 2016) YAMAHA YBR 125 SPD Custom (2008 - 2016)