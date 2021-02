Diablo 2: Ressuscité va en enfer sur PS5, PS4 en 2021

Blizzard a officiellement confirmé l’existence du remaster de Diablo 2 dont la rumeur est longue. Il s’appelle Diablo 2: Ressuscité, et il arrivera à la fois sur PS5 et PS4 à un moment donné plus tard cette année. Comme vous vous en doutez, il s’agit d’une nouvelle visite en Full HD, et comprend l’extension Lord of Destruction. Il a également une progression croisée sur PC, plates-formes PlayStation, plates-formes Xbox et Nintendo Switch.

Vous pouvez avoir un aperçu décent du remaster dans la bande-annonce que nous avons intégrée ci-dessus. La refonte visuelle est immédiatement perceptible, et le gameplay toujours classique de Diablo 2.

Avez-vous joué à Diablo 2 original en 2000? Allez-vous piller votre chemin à travers Ressuscité? Choisissez votre classe dans la section commentaires ci-dessous.