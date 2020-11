Dhanteras 2020: voici comment télécharger des autocollants WhatsApp à thème

Tendance FP11 nov.2020 14:22:14 IST

Dhanteras ou Dhantrayodashi est l’un des festivals les plus importants du calendrier hindou. Cela marque le début de Diwali et Lord Dhanvantari, qui est considéré comme le Dieu de l’Ayurveda, est adoré ce jour-là. Les dévots adorent également la déesse Lakshmi ainsi que le seigneur Kubera. La journée a une importance immense car elle est considérée comme une occasion extrêmement chanceuse pour acheter de l’or, de l’argenterie et de nouveaux ustensiles. Cette année, Dhanteras 2020 sera célébré le 13 novembre. Chaque année, le festival est observé le treizième jour de Krishna Paksha au mois de Kartik, selon le calendrier lunaire hindou. Cependant, avec la pandémie COVID-19 qui fait rage à travers le monde, la meilleure façon de célébrer l’occasion avec votre famille et vos amis est de transmettre numériquement vos souhaits. Cela peut être fait en leur envoyant des WhatsApp des autocollants juste pour l’occasion.

Voici comment télécharger et envoyer des autocollants Dhanteras WhatsApp

Étape 1: ouvrez WhatsApp sur votre smartphone

Étape 2: Appuyez sur le chat personnel ou de groupe où vous souhaitez envoyer l’autocollant Dhanteras WhatsApp

Étape 3: Cliquez sur l’icône emoji dans le clavier

Étape 4: Sélectionnez la section des autocollants ici

Étape 5: Appuyez sur le symbole ‘+’

Étape 6: Choisissez votre pack d’autocollants idéal parmi une liste de plusieurs packs d’autocollants dans cette section

Si vous ne trouvez pas de pack d’autocollants approprié dans l’application, vous devrez suivre quelques étapes supplémentaires. Ceux-ci inclus:

Étape 7: Sélectionnez l’option « Obtenir plus d’autocollants » en faisant défiler jusqu’à la fin de la liste

Étape 8: Cliquez sur le lien, cela vous mènera au Google Play Store

Étape 9: Recherchez les Dhanteras WhatsApp Autocollants ou quelque chose sur des lignes similaires

Étape 10: Faites maintenant votre choix parmi n’importe quelle application de votre choix et installez-la

Étape 11: Après l’installation, ouvrez WhatsApp et ajoutez les nouveaux autocollants

Envoyez-les en avant pour partager l’esprit des festivités cette année!

