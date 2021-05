‘Dexter’: un aperçu intrigant de la nouvelle saison 9 arrive

PUMA Collant PUMA x CLOUD9 Corrupted, Noir, Taille L, Vêtements

Es-tu prêt pour une nouvelle saison de jeux exceptionnelle ? Le style et l'innovation de PUMA rencontre les vibrations de Cloud9 parfaites pour ce que la nuit peut apporter. Car qui a dit que rien de bon n'arrive après minuit ? Une silhouette fine, les marques PUMA et Cloud9 et, oui, une poche latérale font de ce collant un style exceptionnel. Forme étroite Poche sur la jambe gauche Bord de la taille élastique avec cordon Ouverture de la jambe effilée avec bordures Marque Clou9 sur la jambe gauche inférieure Marque PUMA x CLOUD9 sur la cuisse gauche. Collant PUMA x CLOUD9 Corrupted noir pour hommes et femmes, taille L.