« Dexter » sera plus sombre dans sa nouvelle saison, selon l’actrice

« Dexter » prépare son retour au petit écran avec une nouvelle saison spéciale de dix épisodes dans laquelle Michael C. Hall reviendra dans le rôle du charismatique « serial justicier » après huit ans d’avoir terminé la série originale, présentant l’un des les fins les plus conflictuelles et controversées parmi ses fans, qui tout au long de cette période ont exprimé leur déception.

Clyde Phillips, showrunner des premières saisons de la série, s’est à nouveau associé à Showtime dans cette nouvelle mini-série qui, sans redémarrer le personnage, cherchera en quelque sorte à nettoyer la tache de son héritage avec une nouvelle et intrigante histoire.

Cette nouvelle saison de « Dexter » n’aura pas la majorité de sa distribution originale, avec Clancy Brown comme principal antagoniste, Kurt Caldwell, un maire « non officiel » d’Iron Lake, la ville où Dexter Morgan réside maintenant. Le rejoignent un casting composé de Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Michael Cyril Creighton, Jack Alcott et Jamie Chung.

Dans une interview avec People, Chung a partagé ses impressions de cette nouvelle saison, s’assurant que par rapport à la série originale, elle sera beaucoup plus sombre. Chung jouera Molly, un podcasteur de Los Angeles dédié à enquêter sur de vrais crimes.

«La série originale a eu lieu il y a dix ans. Il y a donc une ambiance différente de la série principale en termes d’esthétique. Je pense que c’est un peu plus sombre », a souligné Chung. «Dexter se cache, donc il apportera certainement beaucoup de nouveaux visages, mais des visages familiers. Je pense que cela satisfera certainement l’appétit de tout le monde. Surtout si vous êtes un fan de Dexter. »

Tout semble indiquer que cette nouvelle saison tentera de réparer les dégâts causés par la fin de la série originale, où Dexter (Michael C. Hall) déconnecte sa sœur adoptive Debra de son support vital pour enfin jeter son corps à la mer, laissant derrière sa petite amie en simulant sa mort, étant considérée comme l’une des fins les plus anti-climatiques de la télévision contemporaine.