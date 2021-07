Dexter Saison 9 : Date de sortie, intrigue et on sait tout

– Publicité –



Les fans de Dexter avaient l’habitude de voir leurs personnages préférés mourir sur Showtime. Il n’est pas surprenant qu’une série télévisée sur un tueur en série poursuivi par un autre tueur en série contienne un nombre élevé de cadavres.

Cependant, l’un de ces meurtres a particulièrement choqué les observateurs. Beaucoup ont été choqués lorsque Rita est décédée. L’histoire surprise n’a pas seulement choqué les fans. Julie Benz a joué Rita et n’a pas su ce qui allait arriver jusqu’à la dernière minute.

Dexter était une série télévisée américaine mettant en vedette Dexter Morgan en tant que spécialiste des éclaboussures de sang pour le service de police de Miami. Mais il avait un terrible secret. Dexter travaillait comme attrapeur de criminels, mais il était aussi un tueur en série.

La capacité unique de Dexter à créer des relations significatives avec les autres était l’une de ses qualités les plus frappantes. Rita Bennett était l’une de ses relations les plus importantes.

Date de sortie

La date de sortie officielle des dix épisodes Dexter La saison 9 n’a pas encore été annoncée. La production a commencé en février et se terminera en juillet. Si ces dates tiennent, Dexter La saison 9 devrait arriver dans sa fenêtre de sortie à l’automne 2021.

Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Clyde Phillips a créé Dexter. Il met en vedette Michael C. Hall (Clancy Brown), Julia Jones, Alano Miller et Johnny Sequoyah. La série de revival de Showtime n’a pas encore été diffusée.

Parcelle

La vengeance de Dexter a été montrée à la fin de la saison 8 lorsqu’il a vengé la mort de Debra Morgan aux mains d’Oliver Saxon/The Neurosurgeon. Après avoir pris son corps, il l’a enterrée en mer sous un ouragan. Dexter se serait noyé dans l’ouragan. Cependant, il a survécu et a été vu vivant loin de la Floride en tant que bûcheron. Harrison Morgan, l’amant et tueur en série de Dexter, a été laissé à Hannah McKay.

On ne sait pas ce que l’intrigue de Dexter La saison 9 le sera. Les teasers ont révélé que Dexter travaillerait en tant que représentant commercial associé pour la société d’approvisionnement en poisson et en gibier d’Iron Lake. Son nom d’emprunt est Jim Lindsay. On sait aussi qu’il affrontera Kurt Caldwell (Clancy Brown), un homme de Variety appelé « le maire officieux » de la petite ville d’Iron Lake. Il vit le rêve américain. Son père conduisait de grosses plates-formes et il possède maintenant plusieurs camions et un relais routier. Il est fort, généreux et aimait tout le monde. Vous êtes béni si vous avez son dos. Que Dieu t’aide si tu croises Kurt ou si tu fais du mal à quelqu’un à qui Kurt se soucie.

Seul Michael C. Hall a été confirmé comme Dexter Acteur de la saison 9. John Lithgow jouera le rôle d’Arthur Mitchell/The Trinity Killer malgré son décès dans la saison 4. Julia Jones incarne Angela Bishop, Alano Mills en tant que sergent de police d’Iron Lake Logan et en tant qu’entraîneur adjoint de lutte Logan. Jamie Chung joue Molly, la podcasteuse du vrai crime Molly. Oscar Wahlberg joue Zach, Johnny Sequoyah est la fille de Bishop et Jack Alcott est Randall.

