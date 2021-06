« Dexter » ramènera John Lithgow dans le rôle de « Trinity Killer »

Bien que « Dexter » ait duré huit saisons sous Showtime, les fans de la série soulignent qu’il s’agissait de sa quatrième saison, après l’apparition de l’acteur et comédien John Lithgow dans le rôle de « Trinity Killer », le moment où l’histoire était à son paroxysme. meilleur. Il semble que les producteurs de la nouvelle saison en soient conscients, car il a été confirmé l’apparition de Lithgow dans le retour de Dexter à la télévision.

Un nouveau rapport de Deadline souligne que John Lithgow aura une « apparition courte mais décisive » dans les nouveaux épisodes du drame policier mettant en vedette Michael C. Hall, car l’acteur vétéran ne sera présent qu’un des jours de tournage.

Les fans de « Dexter » se souviendront bientôt de la fréquence à laquelle le personnage avait des conversations imaginaires avec des personnages qui n’étaient pas là. Il s’agit d’un élément narratif qui servira à Lithgow pour reprendre brièvement Arthur Mirchell, un personnage qui lui a décerné l’Emmy Award dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique » en 2010.

Lithgow a amené au petit écran avec « Trinity Killer » l’un des méchants les plus remarquables de l’ère moderne de la télévision. Sous l’apparence d’un homme doux et sans grand-chose à dire, se cachant l’un des tueurs en série les plus féroces dont les États-Unis aient jamais été témoins, avec plus de 15 ans d’activité et un système de meurtre si méticuleux que le FBI le considérait comme un mythe. suffisant pour continuer vos activités sans problème.

Michael C. Hall a souligné lors de la confirmation de la nouvelle saison de « Dexter » qu’elle se déroulera dans la même période de temps après la série originale, la comparant à un film de dix heures, réaffirmant qu’il s’agira d’une saison unique. que cela ne servira qu’à étendre votre fin, pas à la corriger.

Clyde Phillips, scénariste et showrunner de « Dexter » jusqu’à sa quatrième saison, a repris son travail avec ces nouveaux épisodes, anticipant lors d’un précédent entretien avec THR qu’il s’agissait d’une excellente occasion de corriger certaines lacunes présentées dans le final sorti en 2013, se sentant reconnaissant avec Showtime pour avoir la possibilité de revenir au personnage.