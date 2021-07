« Dexter » prépare son retour à la télévision avec une nouvelle bande-annonce

L’édition virtuelle de San Diego Comic Con a réservé d’agréables surprises à ceux qui attendent avec impatience le retour de « Dexter » à travers sa nouvelle saison spéciale, qui s’est révélée être intitulée « New Blood ». On y verra Michael C. Hall jouer le rôle du charismatique serial vigilante, qui a quitté les terres chaudes de la Floride pour s’installer dans le nord enneigé de New York.

Dexter Morgan a passé quelques années à vivre sous le nom de Jim Lindsay, essayant de cacher ses sombres désirs meurtriers. Ce sera une saison spéciale qui clôturera l’histoire avec dix épisodes supplémentaires de Clyde Phillips, showrunner original de la série avant son départ dans la saison quatre.

Michael C. Hall est le seul membre du casting original à revenir dans l’histoire, à l’exception des participations de Jennifer Carpenter (Debra) et John Lithgow (Trinity Killer) qui feront partie de séquences liées au passé de son personnage. « Dexter: New Blood » ajoute également Jamie Chung en tant qu’hôte d’un véritable podcast sur le crime et Clancy Brown, le maire de la ville où Dexter s’est caché, à la formule.

Tout au long de la bande-annonce, on peut voir Michael C. Hall s’acclimater à un nouveau rythme de vie calme au rythme de « Runaway », une chanson interprétée par Del Shannon, présentant la lutte interne du personnage pour abandonner les habitudes de son ancienne vie. en tant que tueur en série, quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner tout à fait bien pour les gens autour de lui.

Selon Hall et Clyde Phillips, « Dexter: New Blood » n’éliminera pas la fin qui a été diffusée à la télévision il y a un peu plus de dix ans, mais il présentera une sorte d’épilogue qui aidera les fans à se sentir enfin arrivés à une conclusion digne. Il a été confirmé que cette saison spéciale atteindra le signal Showtime le 7 novembre.